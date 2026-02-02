Alan Victor comanda a comunicação e assina a lista VIP do Camarote Rio Praia, que terá seis dias de festa e rodas de samba todas as noites - Foto: Diana Cabral

Alan Victor comanda a comunicação e assina a lista VIP do Camarote Rio Praia, que terá seis dias de festa e rodas de samba todas as noitesFoto: Diana Cabral

Publicado 02/02/2026 15:30

Com o Carnaval batendo à porta, Alan Victor já está em modo contagem regressiva. Pelo sexto ano consecutivo, ele é o responsável por conduzir a assessoria de comunicação e assinar a lista de convidados do Camarote Rio Praia, um dos endereços mais disputados da Marquês de Sapucaí. A projeção é de grande movimentação: mais de 7 mil pessoas devem circular pelo espaço ao longo dos seis dias de festa.

Em localização estratégica, entre os setores 8 e 10, de frente para o segundo recuo da bateria, o camarote promete repetir a fórmula que o tornou queridinho do público que busca conforto, visibilidade e clima de celebração do início ao fim. A infraestrutura é completa, com shows de artistas renomados e uma aposta especial para 2026: rodas de samba todas as noites, reforçando a energia do Carnaval no coração da avenida.

Serão seis dias de folia, com atrações importantes e cerca de 60 horas de espetáculo, em uma edição que promete unir glamour, emoção e aqueles momentos que só a Sapucaí entrega. E, nos bastidores, Alan Victor é um dos nomes que fazem a engrenagem girar: com trânsito, olhar apurado e ritmo de Carnaval, ele costura detalhes, alinha comunicação e cuida da lista VIP que ajuda a dar o tom da noite, mantendo o Rio Praia entre os espaços mais comentados da Sapucaí.