Evelyn Montesano celebra a espera do primeiro filho - Foto: arquivo pessoal

Evelyn Montesano celebra a espera do primeiro filho Foto: arquivo pessoal

Publicado 06/02/2026 15:25

A cegonha está a caminho na vida de Evelyn Montesano. A atriz, que construiu uma carreira sólida na televisão com passagens por produções da Rede Globo e da Record, está grávida de seu primeiro filho.

Evelyn e o marido, o empresário do mercado financeiro Rodrigo Hartz, vivem a doce expectativa da chegada do bebê. O casal ainda não revelou o sexo da criança, mas a notícia já é motivo de muita celebração entre amigos e familiares próximos.

Juntos desde antes de oficializarem a união, Evelyn e Rodrigo se casaram em 2019 em uma cerimônia marcante no Mosteiro de São Bento, um dos cenários mais tradicionais e elegantes da cidade. A comemoração seguiu com uma festa grandiosa no icônico Copacabana Palace, que reuniu convidados do meio artístico, empresarial e social, e foi comentada por muito tempo como um dos eventos mais badalados daquele ano.

Agora, alguns anos depois, o casal celebra um novo e importante capítulo da história a dois. Discreta sobre a gestação, Evelyn tem recebido mensagens de carinho e felicitações desde que a novidade começou a circular, mostrando o quanto é querida dentro e fora dos bastidores.

A coluna deseja muita saúde, amor e luz para Evelyn, Rodrigo e o bebê que vem aí, que já chega cercado de boas energias e expectativas felizes.

