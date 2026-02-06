Viviane Araújo ao lado do marido, Guilherme Militão, durante o lançamento do Camarote Allegria no Morro da Urca - Andrei Lara

Publicado 06/02/2026 14:06 | Atualizado 06/02/2026 14:21

Viviane Araújo parou o lançamento do Camarote Allegria, no Morro da Urca, e virou o assunto da noite. Anunciada como musa, ela atraiu os olhares e as câmeras em um evento que já entrou no radar do Carnaval 2026.

O burburinho, porém, não ficou só no samba. Em 'Três Graças', novela em que Viviane vive Consuelo, uma sequência específica ganhou força fora da tela: a personagem aparece presa e pede para não ser abandonada. Do outro lado das grades, Misael segura sua mão e promete permanecer. A cena atravessou a novela, caiu nas redes e acendeu uma interpretação que muita gente passou a repetir: estaria o texto dialogando com um passado conhecido do público?

No Morro da Urca, durante o lançamento, Viviane Araújo conversou com o titular desta coluna do jornal O Dia e foi questionada diretamente sobre essa leitura. A atriz reagiu despistando. Não comprou a comparação, jogou o assunto para o texto e sinalizou que esse tipo de intenção deve ser perguntado a quem escreve, citando o autor Aguinaldo Silva.

A resposta foi curta, mas bastou para manter o tema em alta. Para parte dos telespectadores, a sequência provocou uma sensação imediata de repetição e acabou associada a um capítulo marcante da vida real da atriz ao lado do cantor Belo. Coincidência ou não, o efeito narrativo está dado: quando a ficção encosta na memória afetiva do público, a repercussão vem junto.

E, em pleno esquenta do Carnaval, Viviane Araújo volta a ocupar o lugar que conhece como ninguém: o centro da conversa.

