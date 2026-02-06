Viviane Araújo ao lado do marido, Guilherme Militão, durante o lançamento do Camarote Allegria no Morro da UrcaAndrei Lara
Exclusivo Três Graças está cutucando o passado de Viviane Araújo? Atriz fala em entrevista exclusiva à coluna
Cena de prisão na novela provoca comparações nas redes; questionada pelo titular desta coluna do jornal O Dia, atriz despista e diz que a leitura deve ser dirigida ao autor Aguinaldo Silva
Atriz Liddi Rafaela é assaltada no Recreio, reage por impulso e fica ferida no rosto
Crime aconteceu na terça (03), em uma padaria no Recreio dos Bandeirantes. Celular levado tinha valor sentimental e foi localizado por rastreamento
Amanda Fróes desabafa sobre o caso Orelha e cobra justiça
Mãe de pet e defensora da causa animal, influenciadora fala de dor, indignação e da rotina de resgates
Alan Victor assina a lista VIP do Rio Praia e acelera os bastidores do Carnaval
Pelo sexto ano, ele lidera a comunicação do camarote e prepara uma edição com seis dias de folia e expectativa de mais de 7 mil circulando pelo espaço
Lívia Andrade quebra o silêncio sobre Nicole Bahls durante ensaio técnico do Salgueiro
Em conversa com o titular da Coluna Andrei Lara, do Jornal O Dia, apresentadora ironiza boatos, revela contato direto com Nicole e dispara: "Achismo é uma merda"
Ela tá voando no Salgueiro e faturando alto: Mulher Melão ganha muito dinheiro no OnlyFans
Diretora das Musas da escola, ela fala de disciplina, monetização e investimento alto, enquanto o Salgueiro entra na Sapucaí hoje, sábado, 31, com as musas prometendo impacto
