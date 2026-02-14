Pipa Brasey e Leci Brandão juntas na Sapucaí, em um encontro de gerações que transformou o desfile da Unidos de Bangu em pura emoção e representatividadeFoto: AL
Pipa Brasey se emociona em homenagem a Leci Brandão no desfile da Unidos de Bangu
Com look inspirado em casinhas palafitas e nas baianas do samba, intérprete celebrou enredo e vibração do público na Série Ouro, na noite de sexta-feira
Pipa Brasey se emociona em homenagem a Leci Brandão no desfile da Unidos de Bangu
Com look inspirado em casinhas palafitas e nas baianas do samba, intérprete celebrou enredo e vibração do público na Série Ouro, na noite de sexta-feira
Musa do Camarote Allegria, Gkay faz confissão sobre estética: 'eu exagerei'
nfluenciadora falou à Coluna Andrei Lara sobre distorção de imagem, procedimentos estéticos e a decisão de remover excessos
Evelyn Montesano anuncia gravidez do primeiro filho
Atriz vive fase especial ao lado do marido, o empresário Rodrigo Hartz, e comemora a chegada do bebê
Três Graças está cutucando o passado de Viviane Araújo? Atriz fala em entrevista exclusiva à coluna
Cena de prisão na novela provoca comparações nas redes; questionada pelo titular desta coluna do jornal O Dia, atriz despista e diz que a leitura deve ser dirigida ao autor Aguinaldo Silva
Atriz Liddi Rafaela é assaltada no Recreio, reage por impulso e fica ferida no rosto
Crime aconteceu na terça (03), em uma padaria no Recreio dos Bandeirantes. Celular levado tinha valor sentimental e foi localizado por rastreamento
Amanda Fróes desabafa sobre o caso Orelha e cobra justiça
Mãe de pet e defensora da causa animal, influenciadora fala de dor, indignação e da rotina de resgates
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.