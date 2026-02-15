Equipe Band Folia deixa sua marca no Carnaval do Rio com jornalismo técnico, sensível e envolvente - Band

Equipe Band Folia deixa sua marca no Carnaval do Rio com jornalismo técnico, sensível e envolvente Band

Publicado 15/02/2026 16:27

A transmissão da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro pela Band foi um espetáculo à parte. Muito além do brilho nas passarelas da Marquês de Sapucaí, o que realmente chamou atenção foi a coerência editorial, a profundidade dos comentários e o entrosamento da equipe jornalística responsável pela transmissão. E este colunista assistiu, prestigiou e ficou de boca aberta com a qualidade do que foi apresentado.

No comando do estúdio esteve JP Vergueiro, cuja apresentação firme e segura guiou o público por duas noites intensas de carnaval. Mas a verdadeira força dessa cobertura esteve na qualidade do time por trás dele. Profissionais experientes conduziram cada aspecto da transmissão com precisão e sensibilidade.

Os comentaristas selecionados pela emissora, jornalistas com ampla vivência cultural e de campo, ampliaram a narrativa para além do imediato. Aydano André Motta e Bruno Chateaubriand trouxeram análises consistentes dos quesitos apresentados, enquanto Rafaela Bastos, gestora pública e ex-passista da Mangueira, conectou técnica e emoção de forma didática e envolvente. A presença de Luis Gustavo Mostof, especialista em administração de eventos, enriqueceu ainda mais os comentários técnicos, refletindo profundo conhecimento do universo do samba-enredo.

Na rua, a equipe de campo não deixou nada escapar. Amin Khader acompanhou de perto as dinâmicas do Setor 1, enquanto Flora Cruz fez sua estreia com entrevistas espontâneas no aquecimento, adicionando humanização e diversidade à cobertura. O conjunto de talentos foi complementado por uma estrutura técnica robusta coordenada por Marcio Mele e Paola Novaes, responsáveis por gerir a operação que comportou 29 câmeras, três drones e múltiplos pontos de captação ao longo dos 700 metros da Sapucaí.

O resultado dessa integração entre técnica, sensibilidade e jornalismo foi perceptível. Em uma transmissão que totalizou cerca de 22 horas de exibição ao vivo, a Band não apenas entregou informação, mas contexto, emoção e clareza editorial para o público. Essa abordagem reafirma o compromisso da emissora com o jornalismo de qualidade no maior espetáculo da Terra.

No fim, a sensação é simples: a Band tratou a Série Ouro com o respeito e a grandiosidade que ela merece. Quando uma emissora acerta assim, com jornalismo, técnica e paixão andando juntos, quem ganha é o Carnaval.