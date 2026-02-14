Juliane Araujo em noite de destaque na Sapucaí, onde circulou pela área VIP do Camarote Rio Praia e virou um dos nomes mais comentados Foto: Igor Bernardo
Juliane Araújo em noite de destaque na Sapucaí
Entre desfiles e roda de samba comandada por Xande de Pilares, presença de Juliane foi uma das mais comentadas da noite no Camarote Rio Praia
Thaís Vasconcelos surge impactante na Sapucaí
A musa apareceu no Camarote Arpoador, na Marquês de Sapucaí, com visual marcante e virou assunto nas redes, sem tom comercial
Pipa Brasey se emociona em homenagem a Leci Brandão no desfile da Unidos de Bangu
Com look inspirado em casinhas palafitas e nas baianas do samba, intérprete celebrou enredo e vibração do público na Série Ouro, na noite de sexta-feira
Musa do Camarote Allegria, Gkay faz confissão sobre estética: 'eu exagerei'
nfluenciadora falou à Coluna Andrei Lara sobre distorção de imagem, procedimentos estéticos e a decisão de remover excessos
Evelyn Montesano anuncia gravidez do primeiro filho
Atriz vive fase especial ao lado do marido, o empresário Rodrigo Hartz, e comemora a chegada do bebê
Três Graças está cutucando o passado de Viviane Araújo? Atriz fala em entrevista exclusiva à coluna
Cena de prisão na novela provoca comparações nas redes; questionada pelo titular desta coluna do jornal O Dia, atriz despista e diz que a leitura deve ser dirigida ao autor Aguinaldo Silva
