Juliane Araujo em noite de destaque na Sapucaí, onde circulou pela área VIP do Camarote Rio Praia e virou um dos nomes mais comentados - Foto: Igor Bernardo

Juliane Araujo em noite de destaque na Sapucaí, onde circulou pela área VIP do Camarote Rio Praia e virou um dos nomes mais comentados Foto: Igor Bernardo

Publicado 14/02/2026 18:41 | Atualizado 14/02/2026 19:23

Na Sapucaí, tem noite em que o samba faz barulho por fora e o burburinho acontece por dentro. E, entre tantos encontros, uma presença chamou atenção com naturalidade: Juliane Araújo. Discreta na medida certa, ela circulou leve, sorridente, cumprimentando, posando para fotos e puxando olhares sem esforço. Daquelas que não precisam se anunciar. Basta aparecer.

Entre um desfile e outro, Juliane foi uma das mais comentadas nos bastidores do sambódromo e acabou se encontrando com amigos na área VIP do Camarote Rio Praia, onde também estiveram Maíra Charken e Aline Borges. Sem alarde, ela marcou presença, recebeu carinho, flashes e aquele tipo de atenção que só a Sapucaí entrega quando a noite está boa.

No palco, o clima seguiu do jeito que o público gosta. Xande de Pilares comandou uma roda de samba que virou coro coletivo, com repertório certeiro e energia lá em cima. Depois, o Quintal da Lapa trouxe o Grupo Confraria Carioca para manter a vibração durante os intervalos, garantindo que a animação não caísse nem por um minuto.

E no meio desse vai e vem, Juliane se destacou sem precisar forçar nada. Tem gente que passa pela Sapucaí. Ela, definitivamente, acontece.