Thaís Vasconcelos apareceu na Sapucaí, movimentou os bastidores e virou assunto nas redes às vésperas de estrear em posto de destaque no Carnaval de São Paulo - AL

Publicado 14/02/2026 19:20

A folia mal começou a esquentar de verdade na avenida, mas Thaís Vasconcelos já está em modo protagonista. Ela apareceu no Camarote Arpoador, na Marquês de Sapucaí, e bastou circular alguns minutos para o burburinho começar: visual pensado nos detalhes, postura segura e aquela presença que chama a câmera sem pedir licença.

O look foi direto no ponto. Recortes bem desenhados, transparências na medida certa e uma estética atual, com impacto, mas sem exagero. Resultado: registros pipocando nas redes, vídeos rodando, comentários crescendo e o nome dela entrando na conversa de quem acompanha o Carnaval dentro e fora da avenida.

Na Sapucaí, não é só sobre ver o desfile. É sobre ocupar espaço com inteligência. Thaís se movimentou com naturalidade, conversou, posou, encontrou gente, e transformou uma aparição em narrativa, do jeito que a era digital exige: presença física gerando repercussão online em tempo real.

E essa movimentação no Rio acontece às vésperas de um passo importante na agenda dela. Nos próximos dias, Thaís segue para São Paulo, onde estreia no Anhembi em um posto de destaque na escola Camisa Verde e Branco: ela entra como madrinha de bateria, função de visibilidade máxima, ligada à energia da bateria e ao espetáculo da escola na avenida.

Se no Rio ela já entregou impacto e assunto, em São Paulo a expectativa é de carisma, ritmo e aquela entrega de quem sabe que Carnaval também é performance. Thaís está jogando o jogo e, pelo visto, com timing perfeito.