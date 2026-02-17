Fabiana Karla falou sobre fantasia ousada, representatividade e o retorno às novelas durante passagem pelo Camarote N1Lucas Ramos
Fabiana Karla exalta a representatividade e movimenta a Sapucaí
Atriz passou pelo Camarote N1, falou sobre fantasia ousada, comentou Virginia e celebrou o retorno às novelas
Fabiana Karla exalta a representatividade e movimenta a Sapucaí
Atriz passou pelo Camarote N1, falou sobre fantasia ousada, comentou Virginia e celebrou o retorno às novelas
Do nada, de surpresa: Virgínia assume a bateria e incendeia o domingo na Sapucaí
Influenciadora sobe ao palco no Camarote Arpoador, entra na marcação da Grande Rio e transforma roda de samba em um dos momentos da noite
Paolla Oliveira brilha na Sapucaí, recusa convite da Grande Rio e defende Virgínia
No Camarote N1, atriz diz que não será rainha de bateria em 2027, reafirma laço com a escola e fala sobre Diogo Nogueira
Ricky Martin acaba de chegar à Marquês de Sapucaí e vira o assunto da noite
Depois de dias curtindo o Rio e marcando presença em eventos badalados do Carnaval, o astro desembarca agora na avenida e acompanha os desfiles no Camarote N1
Sábado de Carnaval reúne Cariúcha, Thiago Martins e convidados na Sapucaí
No Camarote Rio Praia, convidados VIPs prestigiam a noite e Cariúcha marca presença em fase de virada e superação na carreira
Band eleva a transmissão da Série Ouro com jornalismo impecável na Sapucaí
Equipe técnica e editorial da Band entregou ao público uma cobertura que superou expectativas e reforçou excelência em jornalismo de carnaval, com JP Vergueiro comandando a transmissão e conduzindo duas noites intensas com firmeza e segurança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.