Fabiana Karla falou sobre fantasia ousada, representatividade e o retorno às novelas durante passagem pelo Camarote N1 - Lucas Ramos

Fabiana Karla falou sobre fantasia ousada, representatividade e o retorno às novelas durante passagem pelo Camarote N1Lucas Ramos

Publicado 17/02/2026 06:53

A Sapucaí ainda nem tinha atingido o auge da noite e Fabiana Karla já era assunto. A atriz passou pelo Camarote N1 com segurança, carisma e discurso afinado.

Entre entrevistas e encontros, falou com bom humor sobre a fantasia deste ano, admitindo que está mais ousada do que imaginava e que “mostra mais coisa do que deveria”. Mas deixou claro que o Carnaval também é sobre liberdade, sobre se permitir e sobre celebrar o próprio corpo sem amarras.

O ponto mais forte da conversa foi a representatividade. Fabiana reconheceu que, mesmo sem se colocar como símbolo, acaba inspirando mulheres que se veem nela. Disse que as pessoas se sentem representadas e que ocupar aquele espaço na Sapucaí tem um significado que vai além da estética. É sobre presença, autoestima e pertencimento.

Ela também comentou a movimentação em torno de Virginia no universo do samba e como o Carnaval hoje dialoga com diferentes públicos, ampliando o alcance das escolas e das narrativas.

E se na avenida o brilho é imediato, na televisão ele já tem data para continuar. Fabiana está confirmada no elenco da próxima novela das seis da TV Globo, marcando seu retorno à dramaturgia em um momento que ela mesma define como especial na carreira.