Paolla Oliveira no Camarote N1, na Sapucaí, durante a noite de domingo de CarnavalFoto: Roberto Narciso - AgNews

Publicado 16/02/2026 01:27



Entre um passo e outro na Marquês de Sapucaí, Paolla Oliveira mostrou que Carnaval também é lugar de posicionamento. No Camarote N1, a atriz encerrou as especulações sobre um possível retorno ao posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2027. Segundo ela, o momento é de Virgínia, e isso precisa ser respeitado.

Paolla revelou ainda que foi convidada para desfilar pela escola em diferentes postos, mas preferiu não aceitar. Disse que tem um laço de afetividade com a Grande Rio e que, no dia do desfile, estará na torcida, pela escola e por Virgínia, porque cada ciclo tem seu tempo.

Sobre a vida pessoal, falou com maturidade ao comentar Diogo Nogueira. Afirmou que eles não estão juntos, mas fez questão de destacar que é apaixonada pela pessoa que ele é e que a amizade permanece.

Na Sapucaí, Paolla entregou mais do que presença. Entregou respeito, elegância e ponto final em qualquer ruído de bastidor.