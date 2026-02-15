Ricky Martin acaba de chegar à Sapucaí e acompanha os desfiles no Camarote N1 - Nathalia Rampinelli

Publicado 15/02/2026 21:30

O Carnaval do Rio ganhou, agora mesmo, um reforço de peso. Ricky Martin acaba de chegar à Marquês de Sapucaí e já movimenta os bastidores da folia, com direito a muitos flashes e aquela expectativa que só um ídolo internacional provoca. O cantor escolheu assistir aos desfiles no Camarote N1, um dos endereços mais disputados da noite.

A passagem dele pelo Brasil vem rendendo. Nos últimos dias, Ricky mostrou que está mesmo entregue ao clima carioca: anunciou nas redes que chegou ao Rio para curtir o Carnaval, caiu no fervo do Baile da Arara, em Santa Teresa, e também apareceu no tradicional Baile do Copa, no Copacabana Palace, sempre cercado de atenção e comentários.

Agora, com a Sapucaí fervendo, Ricky troca os salões pelos holofotes da avenida e entra de vez na maratona do Carnaval 2026. E, do jeito que a noite está, a sensação é de que ainda vem mais cena boa por aí.

