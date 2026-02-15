Ricky Martin acaba de chegar à Sapucaí e acompanha os desfiles no Camarote N1Nathalia Rampinelli
Sábado de Carnaval reúne Cariúcha, Thiago Martins e convidados na Sapucaí
No Camarote Rio Praia, convidados VIPs prestigiam a noite e Cariúcha marca presença em fase de virada e superação na carreira
Band eleva a transmissão da Série Ouro com jornalismo impecável na Sapucaí
Equipe técnica e editorial da Band entregou ao público uma cobertura que superou expectativas e reforçou excelência em jornalismo de carnaval, com JP Vergueiro comandando a transmissão e conduzindo duas noites intensas com firmeza e segurança
Thaís Vasconcelos surge impactante na Sapucaí
A musa apareceu no Camarote Arpoador, na Marquês de Sapucaí, com visual marcante e virou assunto nas redes, sem tom comercial
Juliane Araújo em noite de destaque na Sapucaí
Entre desfiles e roda de samba comandada por Xande de Pilares, presença de Juliane foi uma das mais comentadas da noite no Camarote Rio Praia
Pipa Brasey se emociona em homenagem a Leci Brandão no desfile da Unidos de Bangu
Com look inspirado em casinhas palafitas e nas baianas do samba, intérprete celebrou enredo e vibração do público na Série Ouro, na noite de sexta-feira
