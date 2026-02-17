Sheron Menezzes e o marido, Saulo Camelo, no Camarote Mar, em noite de show do cantor BeloMar
Sheron Menezzes, Carla Marins e Diego Martins badalam na Sapucaí
No Camarote Mar, Sheron chegou com o marido Saulo Camelo, Carla Marins apareceu ao lado de Hugo Baltazar e Belo comandou o show
Prefeito de Salvador elogia a Band ao vivo no SBT e passa vergonha nacional
Ao lado de Cissa Heeger e Alex Lopes, prefeito "promove" a Band dentro do SBT e cria um climão imediato
Tradição emociona, impressiona e se credencia com força para brigar pelo Ouro
Com homenagem a Gardênia Cavalcanti, escola da Série Prata entrega conjunto coeso na Intendente Magalhães, com carros bem resolvidos, detalhes artesanais em destaque e canto forte da comunidade do Campinho
Maísa ousa no look, não fala com o SBT e vira assunto nos bastidores da Sapucaí
Atriz escolhe produção all black com recortes estratégicos no Camarote N1, circula por área vip e prefere não falar com o SBT
Fabiana Karla exalta a representatividade e movimenta a Sapucaí
Atriz passou pelo Camarote N1, falou sobre fantasia ousada, comentou Virginia e celebrou o retorno às novelas
Do nada, de surpresa: Virgínia assume a bateria e incendeia o domingo na Sapucaí
Influenciadora sobe ao palco no Camarote Arpoador, entra na marcação da Grande Rio e transforma roda de samba em um dos momentos da noite
