Sheron Menezzes e o marido, Saulo Camelo, no Camarote Mar, em noite de show do cantor BeloMar

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
O Camarote Mar recebeu convidados conhecidos ontem e movimentou os bastidores da folia. Entre os presentes estavam Sheron Menezzes, acompanhada do marido Saulo Camelo, Carla Marins, ao lado do marido Hugo Baltazar, e também Diego Martins, que circulou pelo espaço e posou para fotos.
A noite teve clima de encontros, registros e muita animação. No palco, o destaque ficou para o show do cantor Belo, que embalou o público e transformou o camarote em uma grande roda de sucessos.
fotogaleria
Sheron Menezzes e o marido, Saulo Camelo, no Camarote Mar, em noite de show do cantor Belo
Carla Marins e o marido, Hugo Baltazar, prestigiaram o Camarote Mar durante apresentação do cantor Belo
Diego Martins marcou presença no Camarote Mar e curtiu o show do cantor Belo