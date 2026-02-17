Prefeito de Salvador elogia a Band ao vivo no SBT e cria um dos maiores climões deste Carnaval - Reprodução TV Aratu

Publicado 17/02/2026 16:52

O prefeito de Bruno Reis protagonizou um dos momentos mais constrangedores deste Carnaval em Salvador.

Ele participava ao vivo do Aratu Folia, exibido pela TV Aratu (SBT), conversando com os apresentadores Cissa Heeger e Alex Lopes sobre as datas do Carnaval de 2027. A transmissão havia acabado de voltar do intervalo comercial. Câmeras abertas. Microfone ligado. Sem edição.

Na despedida, o prefeito iniciou de forma protocolar:

“Obrigado por tudo, obrigado pelo trabalho de vocês.”

Cissa respondeu:

“Parabéns pelo trabalho.”

Foi nesse instante que veio a troca inacreditável:

“Beijo! Parabéns à Band, por essa belíssima cobertura.”

Sim. Ao vivo no SBT, ele elogiou a Band.

Cissa Heeger e Alex Lopes ficaram visivelmente constrangidos. Não corrigiram o entrevistado. Sustentaram um sorriso forçado para as câmeras enquanto a transmissão seguia. O silêncio de segundos virou um dos momentos mais comentados da noite.

Não foi um deslize pequeno. Foi uma gafe horrorosa.

O prefeito da capital do maior Carnaval de rua do país exaltou a emissora concorrente dentro da própria transmissão que o entrevistava. Comunicação pública exige preparo. Exige atenção. Exige respeito institucional.

Nota zero.