Em entrevista à Coluna Andrei Lara, Cariúcha afirma que não acompanha mais o Fofocalizando para não sentir saudade e comenta a chegada de Carol Lekker ao programa - Foto: Reprodução Instagram

Publicado 20/02/2026 16:24 | Atualizado 20/02/2026 16:41

Cariúcha segue fiel ao estilo que a transformou em um dos nomes mais comentados da televisão. Em entrevista a este colunista do Jornal O Dia, ela falou sem rodeios sobre a fase atual da carreira e surpreendeu ao afirmar que não acompanha mais o Fofocalizando. “Eu não assisto o programa, eu não assisto o programa, até pra não bater uma saudade. Foram dois anos daquele programa maravilhoso, então eu prefiro não assistir”, afirmou.

Segundo a apresentadora, a decisão é uma forma de evitar comparações e também de não alimentar nostalgia de um ciclo marcante. Foram dois anos de exposição diária, de opinião forte e de muita repercussão, mas, agora, ela prefere manter distância para seguir adiante.

Questionada sobre a sucessão no programa, Cariúcha disse que desconhece o trabalho da nova apresentadora, Carol Lekker, que ganhou visibilidade nacional após participar do reality A Fazenda. “Eu não conheço o trabalho dela. Vi alguns cortes dela na Fazenda e acho legal ter novos rostos, é de oportunidade, tem que agarrar essa oportunidade e se jogar”, disse. A fala reforça o tom de desapego e deixa claro que ela não acompanha os novos desdobramentos da atração.

Em nova fase profissional, a apresentadora garante que leva consigo sua identidade, sua linguagem popular e a personalidade que sempre dividiu opiniões. Para Cariúcha, crítica faz parte do jogo e artista não pode viver apenas de aplausos. O momento, segundo ela, é de consolidação e de reafirmação do próprio espaço.