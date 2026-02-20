Em entrevista à Coluna Andrei Lara, Cariúcha afirma que não acompanha mais o Fofocalizando para não sentir saudade e comenta a chegada de Carol Lekker ao programaFoto: Reprodução Instagram
Exclusivo Cariúcha diz que não vê mais o Fofocalizando e que desconhece a nova apresentadora
Em entrevista a este colunista do Jornal O Dia, apresentadora afirma que prefere não acompanhar o antigo programa e comenta a chegada de Carol Lekker
Cariúcha diz que não vê mais o Fofocalizando e que desconhece a nova apresentadora
Em entrevista a este colunista do Jornal O Dia, apresentadora afirma que prefere não acompanhar o antigo programa e comenta a chegada de Carol Lekker
Costeiro no chão, tapa-sexo pendurado: assustada e cercada, Virgínia fala à coluna
Rainha de bateria da Grande Rio, Virgínia conversou rapidamente com este colunista na saída da avenida e, ao ser perguntada se estava cansada, respondeu com os olhos arregalados e voz preocupada: "Demais"; durante a apresentação, ela tirou o costeiro de 12 quilos e virou assunto com o tapa-sexo visivelmente solto, sob aplausos e pressão em tempo real
Sheron Menezzes, Carla Marins e Diego Martins badalam na Sapucaí
No Camarote Mar, Sheron chegou com o marido Saulo Camelo, Carla Marins apareceu ao lado de Hugo Baltazar e Belo comandou o show
Prefeito de Salvador elogia a Band ao vivo no SBT e passa vergonha nacional
Ao lado de Cissa Heeger e Alex Lopes, prefeito "promove" a Band dentro do SBT e cria um climão imediato
Tradição emociona, impressiona e se credencia com força para brigar pelo Ouro
Com homenagem a Gardênia Cavalcanti, escola da Série Prata entrega conjunto coeso na Intendente Magalhães, com carros bem resolvidos, detalhes artesanais em destaque e canto forte da comunidade do Campinho
Maísa ousa no look, não fala com o SBT e vira assunto nos bastidores da Sapucaí
Atriz escolhe produção all black com recortes estratégicos no Camarote N1, circula por área vip e prefere não falar com o SBT
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.