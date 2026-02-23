Fábio Gontijo afirma que a virada não foi estética, e sim estratégica: diagnóstico, metabolismo e coerência como prioridade - Foto: divulgação

Publicado 23/02/2026 19:18

Sai o discurso raso da aparência. Entra a palavra coerência.

O médico comunicador e ex-participante de reality show Fábio Gontijo decidiu tornar público um movimento que, segundo ele, vinha sendo construído há meses. Antes de qualquer intervenção, quase 100 exames laboratoriais foram realizados para mapear perfil inflamatório, função hormonal, saúde mitocondrial, níveis de micronutrientes, marcadores metabólicos e qualidade do sono.

O objetivo não era definir o corpo. Era entender o organismo.

Somente após essa análise detalhada teve início um protocolo de dois a três meses, com infusões semanais de vitaminas e antioxidantes, ajustes nutricionais e acompanhamento metabólico contínuo.

Sem anabolizantes, sem exageros e sem atalhos.

De acordo com o médico, os pilares estabelecidos foram melhora de memória e performance cognitiva, atenção, clareza mental, regulação do sono, estabilização de humor e otimização metabólica. A composição corporal, segundo ele, foi consequência.

“Se o metabolismo não está ajustado, não existe procedimento que sustente aparência de saúde”, afirmou.

Nos últimos anos, Fábio diz ter reduzido a atuação tradicional na estética de alto custo após avaliar que o mercado caminhava para intervenções cada vez mais isoladas. “Procedimento isolado não é medicina. Resultado sem base metabólica é temporário”, declarou.

Ao aplicar o protocolo em si mesmo, ele afirma ter escolhido coerência como linha mestra.

O corpo que virou assunto foi apenas reflexo de um processo interno.

O reposicionamento profissional, esse sim, parece definitivo.