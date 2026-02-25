Em Valença, na Bahia, Larissa Marques grava novo audiovisual durante a Festa de Verão e reúne mais de 10 mil pessoas na Praça da Feira - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2026 23:46

A madrugada do último sábado (21) entrou para a história cultural de Valença, na Bahia. Diante de um público estimado em mais de 10 mil pessoas, Larissa Marques subiu ao palco da primeira edição da Festa de Verão e entregou um show com clima de acontecimento, daqueles que viram conversa por dias.

A artista escolheu o evento como cenário para a gravação de um novo audiovisual e transformou a apresentação em um gesto público de gratidão. Em uma atitude incomum no mercado musical, Larissa abriu mão do cachê, sem gerar custos para a Prefeitura, e fez da Praça da Feira um grande palco a céu aberto, com o público participando como parte viva do registro.

A plateia acompanhou cada música em coro até quase 4h da manhã. Foi uma dessas noites em que o artista não apenas canta, conversa com a cidade. No palco, Larissa reforçou o sentimento de respeito e agradecimento, citando Valença como parte da própria trajetória.

Além do show principal, a Festa de Verão também abriu espaço para atrações locais e recebeu o cantor Edson Gomes, referência do reggae nacional, ampliando a diversidade musical da programação e reforçando o peso do evento no calendário cultural da região.

Segundo a organização, a festa foi encerrada sem registro de ocorrências, em um clima de celebração do início ao fim. Ao escolher uma festa popular como cenário e dividir o protagonismo com a rua, Larissa Marques não apenas gravou um audiovisual: registrou uma memória coletiva.