Alexandre Nero conversa com este colunista e revela desgaste mental, falando em "tilt" e necessidade de respiro após sequência intensa de trabalhosFoto: Priscila Prade
Exclusivo Alexandre Nero choca ao revelar desgaste mental e necessidade de respiro
Em conversa com este colunista do Jornal O Dia, ator afirma que o cansaço foi mental, fala em "tilt" e expõe bastidores da exaustão na TV
Alexandre Nero choca ao revelar desgaste mental e necessidade de respiro
Em conversa com este colunista do Jornal O Dia, ator afirma que o cansaço foi mental, fala em "tilt" e expõe bastidores da exaustão na TV
Presidente do Salgueiro rompe o silêncio, expõe bastidores e saída de Marcella pega fogo
Após a saída da porta-bandeira para a Unidos do Viradouro, anunciada ontem, 24, presidente do Salgueiro detalha bastidores do último ciclo, fala em "decisão pré-meditada" e revela insatisfação com atrasos no ano de 2025 rumo ao Carnaval 2026
Entrevista: dez anos depois, Marcelo Serrado busca coach para reviver Crô
Em conversa com Andrei Lara, titular desta coluna no Jornal O Dia, ator revela que fez intensivo para retomar, em Três Graças, um dos personagens mais importantes de sua carreira
Quase 100 exames e zero atalhos: o novo posicionamento de Fábio Gontijo
Médico comunicador afirma ter aplicado em si um protocolo estruturado após atualizações científicas internacionais e reposiciona a atuação com foco em longevidade e performance metabólica
Gabriela Loran entrega à coluna que Viviane vai quebrar a Casa da Farinha hoje
Em entrevista exclusiva a este colunista do jornal O Dia, no Camarote Folia Tropical, na Sapucaí, durante o Desfile das Campeãs do Carnaval, atriz fala sobre o impacto de Viviane, a força da representatividade e a trajetória de oito anos até a transição
Galisteu diz que não faz mais questão de agradar e que tem pavor de 'sincericídio'
No baile de máscaras do Fairmont, apresentadora falou com maturidade e autenticidade exclusivamente com Andrei Lara, titular desta coluna do Jornal O Dia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.