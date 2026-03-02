Chegada das "meninas" teria sido travada pela Torcida Jovem do Flamengo na entrada de condomínio durante festa de Evertton na Barra - Foto feita por IA à pedido da Coluna

Publicado 02/03/2026 17:03 | Atualizado 02/03/2026 18:11

O cenário era para ser de comemoração discreta, daquelas que começam e terminam sem virar assunto. Brinde, música, gente conhecida e a promessa de privacidade. No último sábado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, Evertton Araújo, jogador do Flamengo, teria celebrado o aniversário em um condomínio fechado, sob uma regra rígida para evitar exposição: celulares proibidos.

Só que, segundo fontes ouvidas por este colunista, a informação sobre a festa teria vazado antes mesmo de a noite começar. E quando vaza, o clima muda. O que era para ser leve vira cálculo. Nos bastidores, comenta-se que Gonzalo teria optado por não comparecer, justamente para não se envolver em um ambiente que já se desenhava mais tenso. Ele teria simplesmente sumido do mapa.

Mas o ponto mais delicado da noite, desta vez, não foi quem foi ou quem deixou de ir. O detalhe que virou o centro das conversas foi a chegada das “meninas”.

A apuração indica que carros por aplicativo que levavam as "convidadas especiais" até o condomínio teriam sido travados pela Torcida Jovem do Flamengo e precisaram aguardar antes de seguir normalmente. Foi o suficiente para transformar a logística da chegada em assunto de bastidor. Uma noite que era para começar com clima de festa acabou começando com pausa. Se é que vocês me entendem.

Em paralelo, houve movimentação da organizada no local em busca de jogadores, mas o que mais ecoou nos comentários internos foi justamente o impacto direto na chegada das convidadas.

Este colunista segue apurando os desdobramentos do caso.