Elisa Sanches diz que já teve 29 contas derrubadas no Instagram e promete continuar reconstruindo Foto: Império da Tijuca
Estrela de filmes adultos teve a conta do Instagram derrubada 29 vezes e garante que não pretende desistir
Ludmilla merece o título de Cidadã Niteroiense? Niterói se divide e a Câmara racha
Briga ideológica virou combustível e expôs a cantora a um desgaste desnecessário
Chegada das 'meninas' vira o ponto mais delicado em festa de Evertton do Flamengo
Comemoração teria acontecido no sábado, em condomínio fechado na Barra da Tijuca, com celulares proibidos; vazamento prévio mudou o clima e a chegada das convidadas acabou travada pela Torcida Jovem do Flamengo
Ex-BBB Ariadna fala com exclusividade à coluna direto de Dubai em clima de terror
Ex-BBB conversou por telefone com o colunista Andrei Lara, do Jornal O Dia, e relatou alertas de ataque, explosão em hotel de luxo e tensão perto do Burj Khalifa
"Eu sei onde meu pé tocou antes da fama": Juliana Paes fala da origem humilde
Atriz fala sobre família humilde, superação e o significado de uma conquista que ultrapassa os holofotes, em entrevista à coluna Andrei Lara, do Jornal O Dia
Larissa Marques grava novo audiovisual em noite de multidão e emoção
Na Festa de Verão de Valença, na Bahia, cantora reúne mais de 10 mil pessoas e transforma show em registro especial
