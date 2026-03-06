Elisa Sanches diz que já teve 29 contas derrubadas no Instagram e promete continuar reconstruindo - Foto: Império da Tijuca

Publicado 06/03/2026 15:58

O Instagram virou um ringue para Elisa Sanches. A estrela de filmes adultos afirma que já teve 29 contas derrubadas e que, a cada nova queda, não é só um perfil que some, é um pedaço do trabalho indo embora junto, com alcance, público, contratos e dinheiro.

E o que mais chama atenção é o padrão. A conta cresce, engaja, volta a virar assunto e, pouco tempo depois, cai. Para Elisa, isso já deixou de ser “instabilidade” e ganhou cara de cerco. O desgaste é real, mas o recado dela é ainda mais alto: não vai sair de cena.

“Isso cansa, mas não derruba”, resumiu, no melhor estilo de quem já entendeu que a guerra é psicológica. Porque derrubar perfil é fácil. Difícil é derrubar a disposição de recomeçar toda vez, reconstruindo seguidores, recuperando confiança e refazendo do zero um canal que, para ela, é ferramenta de trabalho.

Nos bastidores, a leitura é simples: enquanto muita gente tenta empurrá-la para o silêncio, ela transforma cada bloqueio em combustível, cada suspensão em manchete e cada tentativa de apagá-la em mais curiosidade do público. O efeito colateral é óbvio: quanto mais derrubam, mais ela vira assunto.

E tem outro detalhe que amplia o barulho. Elisa não está apenas no universo adulto, ela também passou a circular em outra vitrine, o carnaval. Sua presença como destaque na Império da Tijuca colocou o nome dela em novas rodas, despertou reações, dividiu opiniões e, para muita gente, virou o tipo de combinação que atrai aplausos e ataques na mesma velocidade.

No fim, Elisa faz o que sabe fazer: enfrenta, provoca, resiste. Se a plataforma derruba, ela volta. Se tentam encerrar o assunto, ela abre outro capítulo. E garante que não pretende desistir.