Com desfiles no Pier Mauá, Rio Fashion Week aposta em impacto econômico, visibilidade para a cidade e novas vozes na passarela Foto: reprodução rede social
Rio Fashion Week mira R$ 1 bi em projeção de imagem e R$ 200 mi na economia do Rio
Sob comando da IMM, semana de moda reúne marcas consagradas e marca a estreia de Argalji, Hisha e Karoline Vitto
Rio Fashion Week mira R$ 1 bi em projeção de imagem e R$ 200 mi na economia do Rio
Sob comando da IMM, semana de moda reúne marcas consagradas e marca a estreia de Argalji, Hisha e Karoline Vitto
Edwin Luisi recebe famosos em jantar festivo após sucesso de espetáculo no Rio
Após sessão de "Eu sou minha própria mulher" no Teatro Poeira, peça dirigida por Herson Capri reuniu famosos no Rio de Janeiro
Lis Malta leva o Rio de Janeiro ao top 5 do Miss Brasil Supranational
Representante fluminense brilhou na final nacional realizada no último sábado e reforçou a excelente fase do Rio de Janeiro nos concursos de beleza
Com Isabela Capeto, Rio Fashion Week retorna ao Rio após 10 anos
Com Isabela Capeto entre os destaques, o Rio Fashion Week volta ao calendário da moda brasileira em abril, no Píer Mauá, reunindo 20 marcas já confirmadas para esta retomada
Derrubada 29 vezes, Elisa Sanches garante que não vai desistir
Estrela de filmes adultos teve a conta do Instagram derrubada 29 vezes e garante que não pretende desistir
Ludmilla merece o título de Cidadã Niteroiense? Niterói se divide e a Câmara racha
Briga ideológica virou combustível e expôs a cantora a um desgaste desnecessário
Chegada das 'meninas' vira o ponto mais delicado em festa de Evertton do Flamengo
Comemoração teria acontecido no sábado, em condomínio fechado na Barra da Tijuca, com celulares proibidos; vazamento prévio mudou o clima e a chegada das convidadas acabou travada pela Torcida Jovem do Flamengo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.