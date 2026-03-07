Com desfiles no Pier Mauá, Rio Fashion Week aposta em impacto econômico, visibilidade para a cidade e novas vozes na passarela - Foto: reprodução rede social

Com desfiles no Pier Mauá, Rio Fashion Week aposta em impacto econômico, visibilidade para a cidade e novas vozes na passarela Foto: reprodução rede social

Publicado 07/03/2026 19:13 | Atualizado 07/03/2026 19:13

O Rio Fashion Week retorna ao calendário cercado de expectativa, cifras milionárias e olhos voltados para a capital fluminense. A aposta é alta. O evento projeta movimentar cerca de R$ 200 milhões na economia carioca e ainda gerar até R$ 1 bilhão em mídia espontânea para a cidade, recolocando o Rio de Janeiro em posição de destaque no circuito fashion.

Sob comando da IMM, a semana de moda volta com a missão de unir passarela, negócios, visibilidade e reposicionamento de marca para o próprio Rio. Mais do que uma sequência de desfiles, o evento chega com discurso de potência econômica e simbólica, vendendo a imagem de uma cidade pronta para retomar protagonismo também no universo da moda.

E em meio a esse movimento, três nomes estreantes ajudam a traduzir o fôlego de novidade que o Rio Fashion Week quer imprimir nesta retomada. Argalji, Hisha e Karoline Vitto aparecem como apostas do line-up e levam para a passarela propostas autorais que ajudam a renovar o olhar sobre a moda brasileira.

À frente da Argalji está Monique Argalji, com uma estética marcada por volumes e construções de forte impacto visual. Já a Hisha, criada por Giovanna Resende, aposta em uma linguagem que valoriza o artesanal e o bordado como assinatura. Fechando a lista, Karoline Vitto chega ao evento embalada pelo reconhecimento internacional e por uma moda que discute corpo, estrutura e novas possibilidades de modelagem.

Com marcas já conhecidas, três estreias de peso e números que chamam atenção do mercado, o Rio Fashion Week volta querendo mais do que aplauso de plateia. Volta querendo barulho, visibilidade e resultado, em uma edição que tenta provar que moda, no Rio, também pode significar negócios grandes, imagem forte e repercussão de alcance bilionário.