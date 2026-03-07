Lis Malta colocou o Rio de Janeiro no top 5 do Miss Brasil Supranational e chamou atenção com uma das passarelas mais elogiadas da competição - Foto: arquivo pessoal

Publicado 07/03/2026 13:37 | Atualizado 07/03/2026 14:15

O Rio de Janeiro voltou a se destacar no cenário nacional da beleza com a excelente participação de Lis Malta no Miss Brasil Supranational, realizado no último sábado, em Caruaru, Pernambuco. Representando o estado, a candidata garantiu lugar no top 5 da competição e confirmou, no palco, a força de uma trajetória que já vinha chamando atenção desde o fim do ano passado.



Em dezembro de 2025, Lis Malta conquistou o segundo lugar no Miss Rio de Janeiro Universo, concurso em que o título ficou com Bruna Zanardo. Embora se trate de uma outra bandeira, a participação também evidenciou sua presença de palco e seu desempenho nas passarelas. Agora, no Miss Brasil Supranational, a representante fluminense voltou a chamar atenção ao garantir um lugar no top 5 nacional.

Mas se teve algo que realmente roubou a cena na final nacional foi a maneira como Lis Malta dominou a passarela. Para muitos que acompanharam o concurso, ninguém teve uma passarela tão perfeita quanto a da representante do Rio de Janeiro. Com presença, elegância, segurança e impacto visual, Lis transformou sua entrada no palco em um dos momentos mais marcantes da noite, mostrando não apenas beleza, mas também preparo e identidade como candidata.



O resultado de Lis também não acontece por acaso. O Rio de Janeiro vem desenvolvendo um desempenho maravilhoso nos últimos anos, consolidando uma sequência de candidatas competitivas, bem preparadas e cada vez mais fortes no cenário nacional. Esse trabalho vem sendo construído com dedicação e visão, tendo Andrei Lara na organização do concurso, o que ajuda a explicar a presença constante do estado entre os grandes destaques da beleza brasileira.



E essa evolução já vinha sendo percebida anteriormente. No ano passado, Maiara Braga Porto também colocou o Rio em evidência ao conquistar o top 5 no Miss Brasil Supranational. Depois disso, ela seguiu sua trajetória internacional ao representar o Brasil no Miss Charm, no Vietnã, onde obteve uma ótima classificação, reforçando ainda mais a força do estado em competições nacionais e internacionais.



Dentro desse contexto, o resultado de Lis Malta ganha ainda mais importância. Mais do que uma conquista individual, sua classificação no top 5 simboliza a continuidade de um projeto que vem fortalecendo o nome do Rio de Janeiro nos concursos de beleza e mostrando que o estado segue firme entre os protagonistas desse universo.



Com beleza, segurança, presença de palco e uma passarela que foi apontada como uma das mais impecáveis do concurso, Lis encerra sua participação nacional em alta, ajuda a escrever mais um capítulo positivo para o Rio de Janeiro e reforça que o estado vive, sim, uma fase especial nas passarelas do país.