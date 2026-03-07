Cláudia Alencar, Edwin Luisi e Ângela Vieira, três grandes nomes da dramaturgia brasileira em noite de celebração do teatro nacionalFoto: AL

Andrei Lara
O teatro segue vivo e pulsante no Rio de Janeiro. Após apresentação do espetáculo Eu sou minha própria mulher, em cartaz no Teatro Poeira, artistas e convidados celebraram o sucesso da montagem estrelada por Edwin Luisi e dirigida por Herson Capri.
O espetáculo traz ao palco a história real de Charlotte von Mahlsdorf, alemã que viveu sua identidade feminina enfrentando perseguições durante o regime nazista e outros períodos de repressão na Alemanha. No monólogo, Edwin Luisi interpreta diversos personagens que atravessam essa trajetória marcada por resistência e coragem.
Depois da apresentação, o clima foi de confraternização entre artistas e convidados. Conversas animadas, reencontros e muitas risadas marcaram a noite, que reuniu nomes conhecidos do público e admiradores da dramaturgia brasileira.
Entre os presentes estavam as atrizes Cláudia Alencar, Ângela Vieira e Narjara Turetta, além de outros convidados ligados ao meio cultural. O encontro aconteceu no Novo Restaurante, em Copacabana, que recebeu os artistas em um ambiente elegante e descontraído.
Este colunista também marcou presença e acompanhou de perto o clima leve e festivo da noite, celebrando não apenas o sucesso da peça, mas também a força do teatro e da cultura na cidade.
Edu Costa recepciona Edwin Luisi após sessão especial do espetáculo \'Eu sou minha própria mulher\'
Cláudia Alencar e Ângela Vieira em encontro de grandes nomes da dramaturgia
Edu Costa e Narjara Turetta em registro de uma noite especial