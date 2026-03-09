Analine Castro se manifestou após vídeo divulgado pelo ex-governador Anthony Garotinho mostrar momento de privacidade no Galeão - Foto: reprodução do vídeo do Instagram

A primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Analine Castro, se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de uma publicação feita pelo ex-governador Anthony Garotinho na noite de ontem, 8, Dia Internacional da Mulher. Na postagem, o ex-governador divulgou imagens do embarque da primeira-dama no aeroporto do Galeão e chegou a pedir que seguidores dessem “palpite” sobre o destino da viagem.



A publicação acabou gerando forte repercussão nas redes sociais, principalmente pelo nível de exposição das imagens divulgadas. Entre os pontos que mais chamaram atenção está o fato de o vídeo mostrar um momento de privacidade da primeira-dama na área do banheiro da sala VIP do aeroporto.



Diante da repercussão, Analine decidiu se manifestar em vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, ela afirmou que foi alvo de um ataque e disse ter sido filmada por uma mulher em um momento de privacidade dentro da área VIP do aeroporto, inclusive na região do banheiro.



“Tenho que me defender de um ataque sofrido ontem, no final do dia, Dia Internacional da Mulher, onde fui filmada numa área VIP no aeroporto, num momento ali de privacidade, dentro do banheiro, inclusive, por uma mulher”, declarou.



Segundo Analine, o que mais a indignou não foi apenas a exposição em si, mas o fato de uma mulher ter exposto outra mulher daquela forma. Para ela, o episódio evidencia que ainda há muito a avançar na luta por respeito e proteção às mulheres.



A primeira-dama também esclareceu o motivo da viagem. De acordo com Analine, ela está em Nova Iorque, acompanhando a secretária de Estado da Mulher e sua assessora, em missão oficial para representar o Estado do Rio de Janeiro na conferência da ONU Mulheres, que começa nesta semana.



“Estamos aqui representando o Estado do Rio de Janeiro na conferência ONU Mulher. É uma participação inédita e fomos convidadas oficialmente para estar aqui”, afirmou.



Apesar da polêmica, Analine agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo nas redes sociais e disse que o episódio não vai abalá-la.



Esta coluna também registra solidariedade à primeira-dama do Estado, sobretudo diante da exposição de um momento de caráter privado, por entender que a política, seja de situação ou de oposição, não deve ultrapassar esse tipo de limite.