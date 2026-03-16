Rita Batista falou ao colunista Andrei Lara sobre a estreia de A Nobreza do Amor e apostou na força emocional da nova novela das seis - Foto: AL

Rita Batista falou ao colunista Andrei Lara sobre a estreia de A Nobreza do Amor e apostou na força emocional da nova novela das seisFoto: AL

Publicado 16/03/2026 17:51

Rita Batista conversou com o colunista Andrei Lara, do Jornal O Dia, sobre a expectativa para a estreia de A Nobreza do Amor, que começa hoje, segunda-feira, 16 de março, na TV Globo. A artista chega à trama vivendo Ladisa e mostrou entusiasmo ao falar de uma novela que, segundo ela, promete tocar o público com emoção, força e uma narrativa pouco comum na teledramaturgia.

Durante a entrevista, Rita deixou claro que a produção aposta em um olhar diferente ao reunir referências de nobreza africana e o contexto dos engenhos nos anos 1920. A proposta da novela, como vem sendo apresentada, é colocar no centro da narrativa personagens negros sob uma perspectiva mais potente, ampla e sofisticada, algo que já desperta curiosidade antes mesmo do primeiro capítulo.

Ao falar de Ladisa, Rita demonstrou carinho especial pela personagem. Na história, após a morte do marido em um protesto contra a tirania em Batanga, ela passa a integrar a resistência contra o governo de Jendal, personagem de Lázaro Ramos. É uma mulher marcada pela firmeza, pela dor transformada em luta e por uma postura de coragem diante das adversidades.

Rita também destacou à coluna que o público deve se identificar com essa mulher forte, altiva e determinada, alguém que não se entrega diante das perdas e transforma sofrimento em posicionamento. É justamente aí que está uma das apostas da novela: unir emoção, beleza visual e personagens femininas marcantes em uma trama com potencial para repercutir desde o primeiro capítulo.

Em sua estreia em novelas, Rita Batista chega cercada de expectativa e com um papel de peso em uma produção que já movimenta o universo da dramaturgia. Ao falar com a coluna, a atriz mostrou confiança no resultado e reforçou que o público pode esperar uma história intensa, delicada e emocionante. Pelo que esta coluna acompanhou, A Nobreza do Amor entra no ar hoje com todos os ingredientes para virar assunto.

Rita Batista, como sempre, esbanjou simpatia, gentileza e educação ao falar com a coluna. Talentosa e extremamente cordial, a atriz deixa uma impressão das melhores. Ficam aqui os votos da coluna de muito sucesso nessa nova jornada e de um bonito trabalho em A Nobreza do Amor.