Pahby apresenta 'Os humilhados serão exaltados' no Teatro Rival Petrobras, em uma noite que mistura humor, interação com o público e histórias reais transformadas em riso e acolhimento - Foto: Douglas Jacó

Pahby apresenta 'Os humilhados serão exaltados' no Teatro Rival Petrobras, em uma noite que mistura humor, interação com o público e histórias reais transformadas em riso e acolhimentoFoto: Douglas Jacó

Publicado 16/03/2026 21:15

Roteirista, comediante e repórter, Pahby apresenta no próximo dia 18 de março, no Teatro Rival Petrobras, o espetáculo “Os humilhados serão exaltados”, uma proposta de stand-up comedy que une humor, interação e identificação com o público.

A montagem parte de uma ideia simples e ao mesmo tempo poderosa: transformar as próprias dores, vergonhas e situações constrangedoras em boas histórias, gargalhadas e acolhimento. Durante a apresentação, a plateia é convidada a participar ativamente, compartilhando ao vivo suas próprias histórias de humilhação, aquelas cenas embaraçosas que muita gente preferia esquecer, mas que, no palco, ganham um novo significado por meio da comédia e da empatia.

A data da apresentação também carrega um simbolismo especial para o artista, já que o espetáculo será encenado justamente no dia de seu aniversário, tornando a noite ainda mais significativa em sua trajetória.

Com carreira consolidada em diferentes frentes da comunicação e do entretenimento, Pahby acumula experiências importantes no audiovisual, no humor e na literatura. Foi consultor de roteiro do documentário “Rouge”, da HBOMAX, participou da série “Barata Flamejante”, no canal Multishow, ao lado de Marcus Majella e Rafael Infante, e assina o roteiro de “Gongada Drag” e “Jogo das Divas”, dois dos maiores espetáculos LGBTQ de comédia do país.

Sua formação também reforça essa versatilidade. Pahby cursou Cinema na Universidade Estácio de Sá, fez extensão em roteiro na PUC-Rio e curso livre de escrita na UCD, na Irlanda. É autor do livro “Estou Malfalado”, que conquistou o segundo lugar em vendas na Amazon em 2021, além de atuar como repórter de humor no Portal Léo Dias e cobrir o nicho de carnaval com vídeos que já ultrapassam 43 milhões de visualizações.

Em “Os humilhados serão exaltados”, toda essa bagagem artística se traduz em um espetáculo que vai além do stand-up tradicional. Ao abrir espaço para que o público também faça parte da narrativa, Pahby transforma o palco em um ambiente de troca, irreverência e conexão, mostrando que até os momentos mais desconfortáveis da vida podem ser ressignificados com leveza, humor e humanidade.