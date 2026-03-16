Melody participa de "Dois Apaixonados", novo clipe de Zé Vianna e Gabriel com produção de DJ Lucas Beat e aposta em romantismo, glamour e impacto visual - Foto: divulgação

Melody participa de "Dois Apaixonados", novo clipe de Zé Vianna e Gabriel com produção de DJ Lucas Beat e aposta em romantismo, glamour e impacto visualFoto: divulgação

Publicado 16/03/2026 22:32 | Atualizado 16/03/2026 22:52

A dupla Zé Vianna e Gabriel acaba de colocar no ar o projeto “Dois Apaixonados”, aposta que chega cercada de expectativa e com ingredientes pensados para conquistar o público. Com participação especial de Melody e produção musical assinada por DJ Lucas Beat, o lançamento reúne romantismo, apelo popular e uma estética grandiosa, desenhada para chamar atenção tanto nas plataformas digitais quanto nas redes sociais.

A música surge com a proposta de unir a identidade do sertanejo a elementos mais contemporâneos, criando uma sonoridade envolvente e atual. O resultado é uma faixa de refrão forte, com clima comercial e potencial para circular com facilidade entre playlists, vídeos curtos e conteúdos de internet.

O videoclipe aparece como um dos grandes trunfos do lançamento. Com visual sofisticado, produção caprichada e atmosfera marcada por glamour e romantismo, o trabalho aposta em uma linguagem visual de impacto. Carros de luxo, ambientes elegantes e cenas cuidadosamente construídas ajudam a dar força à narrativa apresentada pela canção.

A presença de Melody amplia ainda mais o alcance do projeto. A artista, que tem forte apelo junto ao público jovem e digital, agrega visibilidade, carisma e repercussão ao clipe, reforçando a proposta de um lançamento pensado para gerar conversa e engajamento.

Outro nome de peso na produção é DJ Lucas Beat, responsável pela construção musical da faixa. Conhecido por trabalhos que dialogam com diferentes estilos, ele imprime ao projeto uma sonoridade moderna, sem deixar de lado a essência romântica que conduz a música.

A letra de “Dois Apaixonados” gira em torno de um casal que vive um amor intenso, entregue e sem receio do julgamento alheio. A canção fala sobre cumplicidade, desejo e liberdade, apostando em uma narrativa direta e em um refrão fácil de memorizar, características que fortalecem ainda mais seu apelo popular.

Para Zé Vianna e Gabriel, o lançamento representa um passo importante dentro da trajetória da dupla. Ao investir em uma produção visualmente forte e em parcerias estratégicas, os artistas ampliam sua presença no cenário musical e apostam em um projeto com perfil moderno e grande alcance.

Com participação de peso, produção musical atual e um clipe marcado por luxo, romantismo e superprodução, “Dois Apaixonados” se apresenta como uma das novas apostas da dupla para conquistar o público e ganhar ainda mais espaço no universo digital.