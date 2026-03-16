Melody participa de "Dois Apaixonados", novo clipe de Zé Vianna e Gabriel com produção de DJ Lucas Beat e aposta em romantismo, glamour e impacto visualFoto: divulgação
Melody participa de novo clipe de Zé Vianna e Gabriel
Clipe conta com participação de Melody, produção de DJ Lucas Beat e aposta em romance, glamour e cenários de alto padrão
Melody participa de novo clipe de Zé Vianna e Gabriel
Clipe conta com participação de Melody, produção de DJ Lucas Beat e aposta em romance, glamour e cenários de alto padrão
Pahby leva ao Teatro Rival Petrobras espetáculo que transforma as próprias dores em humor
'Os humilhados serão exaltados' propõe uma experiência interativa em que o público compartilha situações constrangedoras, transformadas em riso, acolhimento e celebração
A Nobreza do Amor estreia hoje e Rita Batista fala de novela grandiosa, em entrevista à coluna
Ao colunista Andrei Lara, do Jornal O Dia, atriz celebrou a chegada de A Nobreza do Amor, destacou a força de Ladisa e apostou em uma trama capaz de emocionar o público brasileiro
Melhor amigo de Virginia, Lucas Guedez é acusado de abandonar cadela
Parceiro de Virginia no Sabadou com Virginia, do SBT, Lucas Guedez agora enfrenta uma denúncia séria envolvendo a cadela Chloe. Prints que vieram à tona e a manifestação do deputado federal Delegado Bruno Lima ampliaram a repercussão do caso
Primeira-dama do Rio reage após Garotinho expor momento íntimo no banheiro do Galeão
Depois que o ex-governador Anthony Garotinho expôs momento de privacidade no banheiro do Galeão, a primeira-dama do Estado, Analine Castro, reagiu e passou a receber solidariedade nas redes
Garotinho faz pirraça com a primeira-dama do Estado e leva bronca do filho prefeito
Publicação de Anthony Garotinho sobre a primeira-dama do Estado, Analine Castro, feita na noite de ontem, 8, Dia Internacional da Mulher, teve forte rejeição nas redes e acabou gerando reprimenda pública do próprio filho, o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho
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