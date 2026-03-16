Viradouro foi a grande campeã do Carnaval 2026Carlos Elias / Arquivo O Dia
Paes sugere aumentar desfiles do Grupo Especial com três escolas convidadas
Prefeito deseja cinco agremiações por dia em 2027, com União da Ilha, Império Serrano e Estácio de Sá na elite
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Álbum inédito com músicas do 'Show das Campeãs' chega às plataformas digitais
Projeto contou com participação de Michel Teló, Pitty de Menezes, Jéssica Martin, Wander Pires, Léo Santana e João Gomes
Império Serrano renova com mestre de bateria
'É uma honra muito grande seguir à frente da Sinfônica do Samba', afirmou Felipe Santos
União de Maricá anuncia equipe de criação artística
Time será liderado pelo carnavalesco Edson Pereira
Império Serrano renova com carnavalesco Renato Esteves
Anúncio faz parte do planejamento de retorno ao Grupo Especial em 2027
Renascença recebe Luiz Antonio Simas e roda de samba-enredo
Encontro gratuito convida público a colaborar com a doação de 1 kg de alimento não perecível
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