Viradouro foi a grande campeã do Carnaval 2026 - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Viradouro foi a grande campeã do Carnaval 2026Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 16/03/2026 10:44

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) sugeriu, através de postagens em suas redes sociais nesta segunda-feira (16), que os desfiles do Grupo Especial sejam realizados com cinco escolas por dia em 2027. Nesse ano, foram quatro agremiações em três datas.

Paes completou que três escolas deveriam ser convidadas para compor as vagas em aberto: União da Ilha, Império Serrano e Estácio de Sá, todas da Série Ouro. A sugestão ocorre enquanto ele ainda ocupa o cargo de prefeito, antes de sair na sexta-feira (20) para concorrer a governador nas eleições deste ano.

"Dei a minha última sugestão carnavalesca ao futuro prefeito Eduardo Cavaliere e ao presidente da Liesa Gabriel David! O carnaval do ano que vem deveria ter cinco escolas por dia. E nesse primeiro ano as três escolas que deveriam ser convidadas deveriam ser as tradicionais União da Ilha, Império Serrano e Estácio de Sá! Edição em tempo: caso eu seja eleito, não esperem um governador Momesco. Essa tarefa é de prefeito. Portanto, é uma sugestão enquanto ainda estou prefeito", escreveu.

grande vencedora foi a Viradouro , que levou à Sapucaí um enredo que contou a história do próprio mestre de bateria, ícone da escola e da história da festa carioca, Ciça. A agremiação ganhou nota máxima dos jurados e somou 270 pontos. Já a Acadêmicos de Niterói terminou sendo rebaixada em último lugar.

campeã da Série Ouro foi a Unidos de Maricá , que exaltou a força das mulheres pretas a partir da história dos balagandãs e das joias de crioula, símbolos de identidade, resistência e de afirmação cultural, com o enredo "Berenguendéns e Balangandãs". A escola da cidade da Região Metropolitana estreará no Grupo Especial em 2027.

Questionada, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.