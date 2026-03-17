Gabriel Mello (E) e André Gonçalves posam com o presidente da Tijuca, Fernando Horta - Geissa Evaristo / Divulgação

Gabriel Mello (E) e André Gonçalves posam com o presidente da Tijuca, Fernando HortaGeissa Evaristo / Divulgação

Publicado 17/03/2026 09:23

Rio - A Unidos da Tijuca terá uma dupla na direção de Carnaval para o próximo desfile. André Gonçalves e Gabriel Mello já eram de casa e trabalharão juntos, agora em nova função.

André começou sua trajetória no mundo do samba como intérprete, tendo passagens pela Tradição, Renascer de Jacarepaguá e Império Serrano, onde também atuou como diretor administrativo. Na Paraíso do Tuiuti desenvolveu as funções de assistente, passando para comissão de carnaval, permanecendo na escola durante dez anos. O novo diretor de Carnaval chegou à escola no ano passado, para atuar como diretor de barracão e quadra.

“Em maio de 2025 recebi o convite do presidente Fernando Horta para assumir a direção do barracão e gerenciar a quadra. O trabalho foi feito com tanto carinho e dedicação que hoje recebo o convite para assumir a direção de Carnaval. Podem ter certeza que a dedicação e o carinho serão ainda maiores nesta nova função”, conta Andrezinho, como é mais conhecido.

Já Gabriel é bacharel em Comunicação Social e Marketing e Propaganda, graduando em História e mestrando em História Social pela Uerj. Oriundo da comunidade da Vai-Vai, uma das mais tradicionais do carnaval paulistano, foi componente de ala, passista, departamento jovem, aderecista, assistente e diretor de Carnaval na agremiação.

No Rio, atuou na comissão de Carnaval da Beija-Flor de Nilópolis ao lado de Laíla, na função de pesquisa e enredo, atuou no projeto de resgate da Imperatriz Leopoldinense, chegando até a Coordenação de Carnaval da escola. No último carnaval, ocupou a função de enredista e diretor institucional da Unidos da Tijuca.

Fora do eixo Rio x São Paulo, atua, ainda, como carnavalesco no desfile de Uruguaiana (RS).

“Chego à direção de Carnaval da Unidos da Tijuca com muita vontade de dar continuidade ao trabalho que iniciei junto à comunidade da escola e contribuir para o sucesso deste projeto. O pavilhão que me acolheu merece o melhor de mim, assim como os meus companheiros de jornada. É momento de arregaçar as mangas e buscar os caminhos que nos conduzam aos acertos, com dedicação, união e responsabilidade", promete Gabriel.

