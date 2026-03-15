Império Serrano renova com o mestre de bateria, Felipe Santos - Divulgação

Império Serrano renova com o mestre de bateria, Felipe SantosDivulgação

Publicado 15/03/2026 12:57

Rio - O Império Serrano, da Série Ouro, confirmou nas redes sociais, neste sábado (14), a renovação de Felipe Santos como mestre de bateria. Após garantir a nota máxima para a Sinfônica do Samba e conquistar prêmios em sua estreia no cargo, ele seguirá no comando dos ritmistas da verde e branca de Madureira.

"É uma honra muito grande seguir à frente da Sinfônica do Samba, uma bateria que tem tanta história e tradição no Carnaval. Sou cria da casa e tenho muito orgulho de representar essa comunidade. Vamos continuar trabalhando com muita dedicação para manter o nível da bateria e lutar por grandes resultados para o nosso Império", afirmou o mestre.

Formado como ritmista dentro da própria escola, Felipe construiu sua trajetória no Império Serrano passando por diferentes funções na bateria. Antes de assumir o posto principal, atuou como diretor e, no último ciclo carnavalesco, foi promovido a mestre para o desfile de 2026.

Mantendo o alto padrão da bateria imperiana, o trabalho dele foi amplamente elogiado, garantindo notas máximas dos jurados e importantes premiações ao longo da temporada. Agora renovado para o próximo ano, ele celebrou a oportunidade de dar continuidade ao projeto.