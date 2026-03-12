Presidente Zezo (E) posa com o novo carnavalesco da Santa Cruz, Alexandre Louzada

Rio - A diretoria da Acadêmicos de Santa Cruz, campeã da Série Prata, anunciou, nesta quinta-feira (12), a contratação do carnavalesco Alexandre Louzada.
Considerado um dos mais experientes artistas da Sapucaí, Louzada, que começou no samba na década de 1980 na Portela, foi campeão em escolas como Mangueira, Vila Isabel, Beija-Flor e Mocidade. Passou, ainda, por agremiações como Caprichosos, Porto da Pedra, Vai-Vai e Unidos de Padre Miguel.
"É uma honra e um grande desafio assumir o barracão de uma escola com a tradição da Santa Cruz. Agradeço a confiança da diretoria e prometo muito empenho para entregar um desfile inesquecível para nossa comunidade", afirmou o carnavalesco.
O presidente Moysés Coutinho Filho, mais conhecido como Zezo, celebrou a novidade. "Estamos buscando um projeto arrojado para 2027. A chegada de Alexandre Louzada se encaixa na nossa filosofia de trabalho, unindo a força da nossa comunidade com a capacidade artística de um dos grandes nomes atuais do carnaval", comentou.
Em 2027, a Santa Cruz desfilará na Série Ouro, na Sapucaí. O enredo ainda não foi divulgado.