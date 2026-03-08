Paulo Barros participa da feijoada da PortelaMarquesa / Reprodução do Instagram da Portela
Paulo Barros é ovacionado em evento da Portela: 'Propósito é trazer o campeonato'
Novo carnavalesco foi marcou presença em feijoada promovida pela escola, no Jockey Club Brasileiro, neste sábado (7)
Com a presença de Ciça, Viradouro reúne multidão em 'desfile da vitória'
Juliana Paes não participou da festa e foi substituída por Belinha Belfin à frente da bateria
Maryanne Hipólito não é mais rainha de bateria da Em Cima da Hora
Decisão foi divulgada pela escola de samba nesta sexta-feira (6)
União da Ilha anuncia Guilherme Estevão como carnavalesco para 2027
Artista foi responsável pelo desfile da União do Parque Acari
Porto da Pedra confirma Alex Carvalho e Caio Cidrini como novos carnavalescos
Dupla será responsável pelo desfile de 2027 da agremiação