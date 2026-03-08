Paulo Barros participa da feijoada da Portela - Marquesa / Reprodução do Instagram da Portela

Publicado 08/03/2026 12:34

Rio - Paulo Barros participou da Feijoada da Família Portelense, no Jockey Club Brasileiro, neste sábado (7), e fez um discurso emocionado. Novo carnavalesco da agremiação, ele falou sobre o retorno à agremiação, após quase dez anos do histórico campeonato de 2017, e declarou seu amor pela Azul e Branco de Madureira.

"Como é sensacional estar de volta para um lugar que fui imensamente feliz. A vida me tirou da Portela, só que a vida me trouxe de volta. A gente como profissional costuma dizer que nosso coração é nossa arte. Mas hoje vou dividir meu coração, meu coração é portelense. E não estou falando isso de demagogia, de nada. Fiquei fora do carnaval, porque Deus e Oxalá, assim quiseram. E Deus e Oxalá me trouxeram de volta para a minha casa", afirmou Paulo, em seu primeiro evento após ser contratado.

Na sequência, o carnavalesco fez uma série de agradecimentos e prometeu, antes de ser ovacionado: "Vou trabalhar muito, muito além do que sempre trabalhei, me dediquei. Tenho amor e paixão pelo que faço, às vezes sou incompreendido, mas eu tenho certeza de uma coisa: o meu propósito aqui na Portela é trazer o campeonato."

A Portela levou para a Sapucaí o enredo "O mistério do Príncipe do Bará - A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", terminando a apuração na 10ª colocação.