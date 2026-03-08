Mestre Ciça participa do desfile da vitória da Viradouro - Thaís Brum Fotografia / Reprodução do Facebook da Viradouro

Rio - Grande campeã do Carnaval 2026, a Unidos do Viradouro promoveu o "desfile da vitória" e celebrou o título do Grupo Especial junto com a comunidade nas ruas do centro de Niterói, na noite deste sábado (7). Com os componentes fantasiados e adaptações de alegorias, o evento reuniu uma multidão na Avenida Amaral Peixoto e contou com a presença de Mestre Ciça, tema do enredo da Vermelho e Branco.

Rainha de bateria da escola, Juliana Paes não conseguiu participar da festa. No Instagram Stories, ela mostrou que a fantasia estava até separada, mas não estava se sentindo bem. "Estava tudo prontinho e reformado para hoje, na Amaral Peixoto. Mais uma apresentação do nosso desfile campeão. Mas tem dias que a vontade quer, mas o corpo não deixa. Sentindo muito por aqui", escreveu.

A atriz, então, foi substituída pela musa Belinha Belfim, que foi ovacionada pelo público. "Ontem foi dia de comemorar com a nossa gente a tão sonhada 4ª estrela. Na rua, vibrando com a comunidade, olhando no olho de cada um e sentindo de perto a alegria de fazer parte de tudo isso. E como se já não bastasse tanta felicidade, ainda fui honrada pelos meus presidentes com a missão de vir à frente da Furacão Vermelho e Branco, conduzindo a bateria ao lado do nosso enredo vivo, Mestre Ciça, neste desfile. Ainda estou processando tudo isso…", disse ela, no Instagram.







O desfile também marcou a primeira apresentação do novo casal de mestre-sala e porta-bandeirada agremiação: Phelipe Lemos e Marcella Alves.

"Grandes artistas em algum momento da vida se encontram. Não que eu nunca tivesse tido uma grande porta-bandeira, pelo contrário, mas hoje eu tenho o privilégio de dançar com uma das melhores, se não a melhor (porta-bandeira), a Marcella. Estou muito feliz", disse Phelipe, em entrevista à TV Mais Carnaval.

Marcella Alves, que deixou o Salgueiro, também falou sobre o início da trajetória na Viradouro. "A vida é feita de finais e recomeços. Não está sendo diferente com a gente. A gente encerrou grandes ciclos, eu sou muito grata, fui muito feliz na Academia do Samba, tenho certeza que todo mundo tem um carinho muito grande por mim lá. Foi uma linda história de amor. Foram 18 carnavais, para sempre no meu coração. Uma nova história se inicia com muito respeito, amor e gratidão".

Novo carnavalesco da Portela, Paulo Barros prestigiou também prestigiou e participou do desfile da vitória, assim como o prefeito de Niterói Rodrigo Neves. O político, inclusive, que vai dobrar a verba dada para Viradouro. "Já que a Viradouro é tetra, que está no ranking em primeiro lugar, levando o nome de Niterói, nós vamos mais que dobrar o apoio à Viradouro para o carnaval de 2027. Vamos ampliar e muito esse apoio", disse ele em um momento de seu discurso.