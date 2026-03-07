Rio – A União da Ilha do Governador anunciou nesta sexta-feira (7) Guilherme Estevão como novo carnavalesco. Arquiteto de formação, o profissional retorna à agremiação onde deu os primeiros passos como aderecista.
O artista, que estava na União do Parque Acari, também já passou por escolas como Independentes de Olaria, Império da Tijuca e Estação Primeira de Mangueira.
Ao anunciar a contratação nas redes sociais, a Ilha destacou a trajetória do carnavalesco e a relação dele com a escola, afirmando que o retorno marca o início de um novo capítulo da agremiação.
No Carnaval 2026, a União da Ilha terminou na quarta colocação da Série Ouro. O enredo foi "Viva o hoje! O amanhã? Fica pra depois", do carnavalesco Marcus Ferreira.
