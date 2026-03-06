Ana Gregório, Fagner Santos, Márcio Dellawegah e Sabrina Sant?Ana - Divulgação / Imperatriz Leopoldinense

Publicado 06/03/2026 10:17 | Atualizado 06/03/2026 10:35

Rio - A Imperatriz Leopoldinense anunciou, nesta quinta-feira (5), que o coletivo Babatunde será responsável pela sua comissão de frente no Carnaval de 2027. O grupo é formado pelos coreógrafos Ana Gregório, Fagner Santos, Márcio Dellawegah e Sabrina Sant’Ana.

O nome do coletivo tem origem iorubá e remete à ideia de retorno e à força da ancestralidade. A proposta é desenvolver uma apresentação que conecte dança, memória e identidade.

"A assinatura da comissão por um coletivo de coreógrafos negros nasce como gesto artístico, político e ancestral. O Babatunde se apresenta como um território de encontro, onde a experiência de cada integrante pensa a dança não apenas como movimento, mas também como memória, travessia e futuro possível", afirmaram os integrantes, em nota conjunta.

Os quatro artistas têm trajetória ligada às escolas de samba e às danças populares brasileiras. A coreógrafa Ana Gregório atua como dançarina, educadora e performer, com pesquisas voltadas para a dança afro, a dança dos orixás e a relação entre corpo, cultura e ancestralidade.

Fagner Santos é ator, bailarino e diretor, formado em Licenciatura em Dança. Seu trabalho transita entre teatro e dança, explorando o corpo como forma de narrativa e expressão de memória.

Já Márcio Dellawegah é diretor artístico e de passistas da Imperatriz. Formado pela Cia Étnica de Dança e Teatro, ele acumula experiências em dança contemporânea, jazz, samba no pé e danças populares, além de ter ministrado workshops e assinado coreografias em mais de 15 países. O coreógrafo também foi campeão mundial de samba no pé pelo Brasil Samba World Champions, em 2018.

Sabrina Sant’Ana, por sua vez, é coreógrafa, dançarina, professora e cantora. Com formação em dança pela Escola Jaime Aroxa e em música com ênfase em canto pela Escola de Música Villa-Lobos, ela atua no Carnaval desde 2009 e integra a construção cênica das comissões de frente da Imperatriz desde 2023.

O carnavalesco Leandro Vieira celebrou a chegada do coletivo e destacou a proposta artística. "Seus corpos e saberes, reunidos para pensar uma comissão de frente, atualizam memórias silenciadas enquanto projetam futuros possíveis para o quesito", afirmou.

Ainda segundo os integrantes do Babatunde, o trabalho coletivo busca ampliar as possibilidades criativas do quesito e valorizar diferentes referências artísticas e culturais na construção da comissão de frente.