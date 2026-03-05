Juliana Paes e mestre Ciça estarão presentes no desfile no Centro de Niterói - Divulgação / Viradouro

Juliana Paes e mestre Ciça estarão presentes no desfile no Centro de NiteróiDivulgação / Viradouro

Publicado 05/03/2026 14:25

Rio - A Unidos do Viradouro, campeã do Grupo Especial, desfilará na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, na noite deste sábado (7). Além da estreia do casal de mestre-sala e porta-bandeira, Phelipe Lemos e Marcella Alves, a apresentação já tem a participação confirmada da rainha de bateria Juliana Paes e do mestre Ciça, grande homenageado pela escola no Carnaval deste ano.



Phelipe e Marcella assumem o posto deixado por Rute Alves e Julinho Nascimento, que acertaram a ida para a recém-promovida União de Maricá. O novo mestre-sala deixa a Imperatriz Leopoldinense após quatro anos, enquanto Marcella, namorada do diretor-executivo Marcelinho Calil, passou os últimos 12 anos no Salgueiro.



Completando 80 anos em 2026, a Viradouro confirmou a permanência do intérprete Wander Pires, que vai para o 4º ano consecutivo na escola de Niterói, e do carnavalesco Tarcísio Zanon, tricampeão do Grupo Especial com a agremiação.



Homenageado do enredo “Pra Cima, Ciça”, o mestre de bateria renovou com a agremiação para 2027. Em entrevista no podcast “Só se for Agora”, do Jorge Perlingeiro, o sambista revelou que pretende se aposentar pela Viradouro, mas não estipulou um prazo.



O desfile da Vermelha e Branca, que recebeu pontuação máxima em todos os quesitos, teve a comissão de frente como um dos principais destaques. Premiado com o Estandarte de Ouro, o elenco levará à Avenida Amaral Peixoto adereços como o leão, que se montou diante do público, e os tambores que ilustraram a abertura da apresentação.



O evento está marcado para 19h e a Prefeitura de Niterói anunciou um esquema especial de trânsito entre sexta-feira (6) e sábado. Confira:

Proibição de estacionamento - Das 22h do dia 06 de março (sexta-feira) até 23h59 do dia 07 de março (sábado), nas seguintes vias: Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão; Rua Coronel Gomes Machado, no trecho entre a Rua Evaristo da Veiga e a Rua Visconde de Sepetiba; Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro.

Inversão do sentido de circulação - Das 16h às 23h59 do dia 07 de março, nas seguintes vias do bairro Centro: Rua Evaristo da Veiga; Rua Coronel Gomes Machado.

Interdição total de tráfego - Das 16h às 23h59 do dia 07 de março: Avenida Amaral Peixoto, no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco. A NitTrans orienta os motoristas a evitarem a região, a utilizarem rotas alternativas e a respeitarem a sinalização e as orientações dos operadores de trânsito.

Infraestrutura e segurança - O desfile acontece por toda a extensão da Avenida Amaral Peixoto, em direção às barcas. Em todo o percurso, haverá grade de proteção dos dois lados e cerca de 100 banheiros químicos espalhados ao longo da via. Além disso, também haverá uma área reservada para idosos e portadores de deficiência.