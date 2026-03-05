Jefferson Pereira e Stefanny Silva são o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da UPM - Divulgação / Unidos de Padre Miguel

Jefferson Pereira e Stefanny Silva são o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da UPMDivulgação / Unidos de Padre Miguel

Publicado 05/03/2026 12:31 | Atualizado 05/03/2026 12:40

Rio - A Unidos de Padre Miguel divulgou, nesta quinta-feira (5), que Jefferson Pereira e Stefanny Silva são o novo segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira do Boi Vermelho da Vila Vintém.

Bailarino da Companhia de Dança Deborah Colker, Jefferson Pereira tem formação na dança e passagens pelo carnaval em escolas como Mocidade Independente de Padre Miguel e Estácio de Sá.

No mundo do samba desde os 4 anos, Stefanny Silva passou pelo projeto Madureira Toca, Canta e Dança e pela Escolinha Mirim Ainda Existem Crianças, na Vila Kennedy. Nos últimos anos, desfilou por agremiações como União de Maricá, Unidos da Vila Kennedy, Sereno de Campo Grande e Renascer de Jacarepaguá.

Neste ano, a Unidos de Padre Miguel levou para a Marquês de Sapucaí o enredo “Kunhã-Eté: o sopro sagrado da Jurema", homenageando Clara Camarão, indígena potiguara símbolo de coragem na resistência contra a invasão holandesa no século XVII, conquistando o terceiro lugar na Série Ouro.