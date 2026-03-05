Jefferson Pereira e Stefanny Silva são o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da UPMDivulgação / Unidos de Padre Miguel

Rio - A Unidos de Padre Miguel divulgou, nesta quinta-feira (5), que Jefferson Pereira e Stefanny Silva são o novo segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira do Boi Vermelho da Vila Vintém.
Bailarino da Companhia de Dança Deborah Colker, Jefferson Pereira tem formação na dança e passagens pelo carnaval em escolas como Mocidade Independente de Padre Miguel e Estácio de Sá.
No mundo do samba desde os 4 anos, Stefanny Silva passou pelo projeto Madureira Toca, Canta e Dança e pela Escolinha Mirim Ainda Existem Crianças, na Vila Kennedy. Nos últimos anos, desfilou por agremiações como União de Maricá, Unidos da Vila Kennedy, Sereno de Campo Grande e Renascer de Jacarepaguá.
Neste ano, a Unidos de Padre Miguel levou para a Marquês de Sapucaí o enredo “Kunhã-Eté: o sopro sagrado da Jurema", homenageando Clara Camarão, indígena potiguara símbolo de coragem na resistência contra a invasão holandesa no século XVII, conquistando o terceiro lugar na Série Ouro.
Para 2027, a escola está reformulando boa parte dos componentes. Entre as novidades, além de Jefferson e Stefanny, a escola já anunciou Juan Brigs e Lissandra Oliveira como os novos intérpretes oficiais, Annik Salmon como nova carnavalesca e Yuri Souza e Isabella Moura como primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira.