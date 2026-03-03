Viradouro informou sobre a saída de Dudu Falcão nas redes sociais - Divulgação

Publicado 03/03/2026 09:36

Rio - Após dez anos, Dudu Falcão encerrou seu ciclo na direção-geral de Harmonia da campeã Viradouro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2), nas redes da agremiação. O motivo, segundo comunicado oficial, tem a ver com uma "decisão pessoal" e o "desejo de buscar novos desafios profissionais".

"Ao longo dessa jornada, foi peça importante na reconstrução da escola, no retorno à elite do Carnaval e nas conquistas que marcaram a nossa história recente, incluindo os títulos de 2018, 2020, 2024 e 2026. Dudu, obrigado por cada entrega, por cada batalha e por tudo o que construiu com a gente. A Viradouro seguirá torcendo pelo seu sucesso. Você já faz parte da nossa história", exaltou a Viradouro.