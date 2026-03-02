Campeã do Carnaval 2026, Viradouro homenageou mestre Ciça na SapucaíCarlos Elias/Agência O Dia
Liesa divulga data de venda do passaporte da Sapucaí para 2027
Modalidade dá direito a ingressos para os três dias de desfiles do Grupo Especial
Renato Lage é anunciado como novo carnavalesco do Paraíso do Tuiuti
Artista assume o projeto da escola para o Carnaval 2027 após passagem recente pela Mocidade Independente
Annik Salmon é a nova carnavalesca da Unidos de Padre Miguel
Com experiência em diferentes agremiações, artista irá o Carnaval 2027
Unidos da Tijuca define novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas assumem posto principal no Carnaval 2027
União de Maricá contrata ex-mestre de bateria da Portela
Nilo Sérgio chega para comandar ritmistas ao lado de Paulinho Steves, que teve contrato renovado
Conheça os novos carnavalescos da Em Cima da Hora
Cahê Rodrigues e Rodrigo Almeida formam dupla para Carnaval 2027
