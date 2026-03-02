Campeã do Carnaval 2026, Viradouro homenageou mestre Ciça na Sapucaí - Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 02/03/2026 14:38

Rio - O Carnaval 2027 é logo ali! Já nos preparativos para o próximo ano, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou, neste domingo (1º), a data de venda dos passaportes para a Marquês de Sapucaí.

Na próxima segunda-feira (9), as vendas do passaporte, que dá direito a ingressos para os três dias de desfile do Grupo Especial em 2027, serão iniciadas ao meio-dia. Quem quiser adquirir a entrada terá que acessar o site da Ticketmaster para fazer a compra.

Neste ano, com homenagem histórica a seu próprio mestre de bateria, Ciça, a Viradouro se consagrou a grande campeã do Carnaval carioca. Em um desfile emocionante, a Vermelha e Branca de Niterói levou para a Avenida o enredo “Pra Cima, Ciça!”.

Em 2027, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial estão marcados para acontecer nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. Entrarão na Avenida as agremiações: Viradouro, Beija-Flor, Vila Isabel, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Unidos da Tijuca, Grande Rio, Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel e União de Maricá – campeã da Série Ouro.