Edson Pereira é o novo carnavalesco da União de MaricáReprodução / Facebook

Publicado 26/02/2026 13:23

Rio - Edson Pereira, que estava na Unidos da Tijuca, é novo o carnavalesco da União de Maricá. O anúncio oficial foi feito, nesta quinta-feira (26), através de um comunicado nas redes sociais.



"Hoje damos as boas-vindas ao nosso novo carnavalesco, Edson Pereira. Após dois anos na Unidos da Tijuca, ele chega para somar talento, experiência e novas ideias ao nosso projeto.

Será um trabalho pautado na lealdade, na dedicação e no respeito à nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, Edson", informou a diretoria.



Com passagens por escolas como Unidos de Padre Miguel, Viradouro, Vila Isabel e Salgueiro, o profissional assume a vaga aberta com a saída de Leandro Vieira, que renovou com a Imperatriz e não poderia mais concilitar as duas agremiações no mesmo grupo, como prevê o regulamento.