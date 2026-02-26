Edson Pereira é o novo carnavalesco da União de MaricáReprodução / Facebook
"Hoje damos as boas-vindas ao nosso novo carnavalesco, Edson Pereira. Após dois anos na Unidos da Tijuca, ele chega para somar talento, experiência e novas ideias ao nosso projeto.
Será um trabalho pautado na lealdade, na dedicação e no respeito à nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, Edson", informou a diretoria.
Com passagens por escolas como Unidos de Padre Miguel, Viradouro, Vila Isabel e Salgueiro, o profissional assume a vaga aberta com a saída de Leandro Vieira, que renovou com a Imperatriz e não poderia mais concilitar as duas agremiações no mesmo grupo, como prevê o regulamento.
Na noite desta quarta, a campeã da Série Ouro já havia anunciado o novo casal de mestre-sala e porta-bandeira: Julinho Nascimento e Rute Alves, que eram da Viradouro. Horas antes, a diretoria confirmou a renovação do coreógrafo Patrick Carvalho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.