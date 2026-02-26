Vai-Vai ficou 12º lugar no Carnaval de SPVinicius Vasconcelos / Site Carnavalesco
Vai-Vai surpreende e anuncia destituição de toda a diretoria
Escola terminou a apuração do Carnaval de SP em 12º lugar
Casal de MS e PB campeão pela Viradouro fecha com a União de Maricá
Dupla substitui Fabrício Pires e Giovanna Justo
Lucas Milato é o novo carnavalesco da Unidos da Tijuca
Profissional substituirá Edson Pereira
Leandro Vieira segue na Imperatriz Leopoldinense para Carnaval 2027
Carnavalesco se reuniu com a diretoria da escola e vai para seu quinto desfile consecutivo na Rainha de Ramos
Carnavalesco Jack Vasconcelos deixa a Paraíso do Tuiuti
Profissional saiu da escola para assumir o mesmo cargo na Mocidade Independente
Unidos de Padre Miguel anuncia saída do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
Cris Caldas e Marcinho Siqueira defenderam a escola no desfile da Série Ouro neste Carnaval
