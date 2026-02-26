Vai-Vai ficou 12º lugar no Carnaval de SPVinicius Vasconcelos / Site Carnavalesco

A escola de samba Vai-Vai, uma das mais tradicionais de São Paulo, surpreendeu o mundo o samba, nesta quarta-feira (26), ao anunciar o desligamento de toda a diretoria.
Com o enredo "Em cartaz: a saga vencedora de um povo heróico no apogeu da vedete da Pauliceia", a agremiação, que ficou em 12º lugar, emitiu uma nota explicando a decisão. Confira abaixo!
"O Grêmio Recreativo Cultural e Social Escola de Samba Vai-Vai vem, por meio deste, agradecer a todos, especialmente à nossa aguerrida comunidade, pela dedicação, empenho e desempenho no Carnaval 2026. Informamos, ainda, que a partir desta data, todos os cargos delegados por esta gestão estão destituídos. Em breve, serão apresentados os novos membros que passarão a compor a equipe. Contamos com a colaboração e compreensão de todos."