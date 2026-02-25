Cris Caldas e Marcinho Siqueira, primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, deixam a Unidos de Padre Miguel - Reprodução

Cris Caldas e Marcinho Siqueira, primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, deixam a Unidos de Padre MiguelReprodução

Publicado 25/02/2026 17:44

A Unidos de Padre Miguel anunciou nesta quarta-feira (25) a saída do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola. Cris Caldas e Marcinho Siqueira deixam o posto duas semanas depois do desfile da Série Ouro.



Por meio de nota oficial, a escola agradeceu pela dedicação e respeito de ambos.

"Vocês transformaram cada ensaio em entrega, cada apresentação em emoção e cada desfile em história. Com talento, elegância e amor pela nossa comunidade, honraram o pavilhão da UPM e representaram com grandeza a força do nosso samba. Cris Caldas e Marcinho Siqueira, obrigada por cada giro, cada sorriso, cada olhar de cumplicidade que encantou a Sapucaí e a nossa quadra. Vocês deixaram suas marcas na avenida e, principalmente, em nós", informa um trecho do comunicado publicado nas redes sociais.

Com o enredo 'Kunhã-Eté: O Sopro Sagrado da Jurema', que contou na Marquês de Sapucaí a história de Clara Camarão, a primeira heroína indígena do Brasil, a escola vermelha e branca da Zona Oeste ficou em terceiro lugar na Série Ouro, com 269 pontos, apenas quatro décimos abaixo da campeã União de Maricá.