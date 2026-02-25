Sidclei e Laryssa Victória formam o novo casal do Salgueiro - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2026 14:21 | Atualizado 25/02/2026 18:30

Rio - A porta-bandeira Laryssa Victória vai ocupar lugar de Marcella Alves no Salgueiro, sendo par do mestre-sala Sidclei Santos. O anúncio oficial foi feito nesta quarta-feira (25) em comunicado nas redes sociais.



No último desfile, Laryssa atuou como segunda porta-bandeira da Imperatriz.

A mudança no Salgueiro movimentou os bastidores do Carnaval. Tudo porque a saída de Marcella pegou a diretoria da agremiação da Tijuca de surpresa. O presidente André Vaz não gostou da postura da porta-bandeira, que, segundo ele, negociou a ida para uma outra escola e ainda queria levar Sidclei.

O destino de Marcella será a Viradouro, administrada por seu namorado, Marcelinho Caliu.

No Instagram, o Salgueiro, quarto colocado no Grupo Especial, postou uma nota sobre a chegada de Laryssa, que é mulher do mestre de bateria da agremiação, Gustavo. Confira abaixo!

"Hoje o nosso Torrão ganha um novo giro, um novo sopro, uma nova história para ser escrita na ponta dos pés, na leveza dos dedos e na força do olhar. Laryssa Victoria chega para defender o nosso pavilhão. Chega para formar, ao lado de Sidclei Santos, o primeiro casal do Acadêmicos do Salgueiro. E não é apenas uma parceria, é a união de entrega, disciplina e paixão pelo que se faz. Ela traz na bagagem a leveza de quem dança desde menina. Traz a fibra de quem conhece a Avenida. Traz a maturidade de quem já venceu, já recomeçou e escolheu voltar ainda mais forte. O Salgueiro é tradição. É chão que pulsa. É bandeira que pesa e que só voa nas mãos de quem entende sua grandeza.

E quando uma porta-bandeira empunha o nosso pavilhão, não carrega apenas tecido e cores. Carrega a história de uma comunidade inteira. Carrega ancestrais, memórias, sonhos e futuros. Que esse encontro seja de brilho, de cumplicidade e de entrega absoluta. Que cada giro seja arrepio. Que cada apresentação seja verdade. Seja bem-vinda, Laryssa. O nosso pavilhão já reconhece suas mãos. E a Avenida, pode ter certeza… vai sentir."



