Fabrício Pires e Giovanna Justo foram campeãs com a União de Maricá - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Fabrício Pires e Giovanna Justo foram campeãs com a União de MaricáCarlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 25/02/2026 12:35 | Atualizado 25/02/2026 12:40





Nas redes sociais, a diretoria,



Confira a nota na íntegra:



"Existem decisões que a gente comunica com o coração apertado. Pela história construída, a parceria e a identificação construída. Fabrício Pires e Giovanna Justo não seguirão como nosso casal de mestre-sala e porta-bandeira. E falar sobre isso é, acima de tudo, reconhecer a história linda que construímos juntos ao longo de três carnavais.



Foram anos de entrega, respeito ao nosso pavilhão e muito amor pela União de Maricá. Temos orgulho do que vivemos na Avenida, da dedicação em cada ensaio, em cada apresentação, em cada nota defendida com garra e elegância.



Foi uma honra contar com dois profissionais experientes e importantes para o Carnaval, que ajudaram a fortalecer a nossa identidade e a escrever capítulos especiais da nossa trajetória. Que os próximos passos sejam de ainda mais brilho e conquistas. Aqui, fica a gratidão e a certeza de que o nome de vocês já está marcado na história da União de Maricá." O casal de mestre-sala Fabrício Pires e Giovanna Justo, campeão da Série Ouro com a escola, não estará com a União de Maricá em 2027. A dupla foi desligada pela agremiação, nesta quarta-feira (26). Os prováveis substitutos deverão ser Julinho e Rute, que estavam na Viradouro.Nas redes sociais, a diretoria, que horas antes comunicou a saída do diretor de Carnaval Wilsinho Alves , postou um longo texto de despedida e exaltou o trabalho do casal."Existem decisões que a gente comunica com o coração apertado. Pela história construída, a parceria e a identificação construída. Fabrício Pires e Giovanna Justo não seguirão como nosso casal de mestre-sala e porta-bandeira. E falar sobre isso é, acima de tudo, reconhecer a história linda que construímos juntos ao longo de três carnavais.Foram anos de entrega, respeito ao nosso pavilhão e muito amor pela União de Maricá. Temos orgulho do que vivemos na Avenida, da dedicação em cada ensaio, em cada apresentação, em cada nota defendida com garra e elegância.Foi uma honra contar com dois profissionais experientes e importantes para o Carnaval, que ajudaram a fortalecer a nossa identidade e a escrever capítulos especiais da nossa trajetória. Que os próximos passos sejam de ainda mais brilho e conquistas. Aqui, fica a gratidão e a certeza de que o nome de vocês já está marcado na história da União de Maricá."