Evandro Malandro será novo intérprete da Mocidade Independente de Padre MiguelReprodução / Redes Sociais

O Dia
Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou, nesta terça-feira (24), que Evandro Malandro será o intérprete para o Carnaval 2027. O comunicado veio por meio das redes sociais.
"Que beleza, que beleza! Podemos sonhar porque não custa nada, e hoje é dia de realizar sonhos. Que Exu abra nossos caminhos para sermos felizes, meu filho. Sem palavras ao ver toda sua emoção nesta chegada, que já histórica. Evandro Malandro é da Mocidade", diz a legenda do post. 
Um dia antes da contratação, o cantor, que assume o lugar de Igor Vianna, havia sido desligado da Grande Rio
A Mocidade também anunciou a saída do veterano carnavalesco Renato Lage. A escola ficou em 11º lugar no Grupo Especial, com o enredo "Rita Lee — a Padroeira da Liberdade”.