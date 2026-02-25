Evandro Malandro será novo intérprete da Mocidade Independente de Padre Miguel - Reprodução / Redes Sociais

Evandro Malandro será novo intérprete da Mocidade Independente de Padre MiguelReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/02/2026 08:00 | Atualizado 25/02/2026 08:10

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou, nesta terça-feira (24), que Evandro Malandro será o intérprete para o Carnaval 2027. O comunicado veio por meio das redes sociais.

"Que beleza, que beleza! Podemos sonhar porque não custa nada, e hoje é dia de realizar sonhos. Que Exu abra nossos caminhos para sermos felizes, meu filho. Sem palavras ao ver toda sua emoção nesta chegada, que já histórica. Evandro Malandro é da Mocidade", diz a legenda do post.

