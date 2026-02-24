Casa de Malandro é campeã do Grupo de AvaliaçãoReprodução / Instagram
Com a vitória sobre 13 concorrentes, a recém-criada agremiação vai disputar a Série Bronze em 2027, cujos desfiles ocorrem na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte, assim como o Grupo de Avaliação.
Quem também subiu de divisão foi a Difícil é o Nome, que ficou com a segunda colocação. A escola de Pilares faturou 179,3 pontos com o enredo “Lendária Criação Karajás”.
2º - Difícil é o Nome
3º - Acadêmicos de Madureira
4º - Arame de Ricardo
5º - Coroado de Jacarepaguá
6º - Gato de Bonsucesso
7º - Pedra Branca
8º - Império Ricardense
9º - Mocidade Unida da Cidade de Deus
10º - Império da Resistência
11º - Raça Rubro Negra
12º - Mocidade de Inhaúma
13º - Unidos de Manguinhos
14º - Renascer de Nova Iguaçu
*A Delírios da Zona Oeste não desfilou
