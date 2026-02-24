Casa de Malandro é campeã do Grupo de AvaliaçãoReprodução / Instagram

Rio - A escola de samba Casa de Malandro, fundada há apenas 10 meses no Engenho Novo, na Zona Norte, é a campeã de 2026 do Grupo de Avaliação, que corresponde à quinta divisão do Carnaval carioca. O título, conquistado com o enredo "Quem bebe marafo não pega feitiço" foi celebrado após a apuração das notas em Irajá, também na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (24). A escola conquistou 179,5 pontos.

Com a vitória sobre 13 concorrentes, a recém-criada agremiação vai disputar a Série Bronze em 2027, cujos desfiles ocorrem na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte, assim como o Grupo de Avaliação.

Quem também subiu de divisão foi a Difícil é o Nome, que ficou com a segunda colocação. A escola de Pilares faturou 179,3 pontos com o enredo “Lendária Criação Karajás”.
Veja a classificação final
1º - Casa de Malandro
2º - Difícil é o Nome
3º - Acadêmicos de Madureira
4º - Arame de Ricardo
5º - Coroado de Jacarepaguá
6º - Gato de Bonsucesso
7º - Pedra Branca
8º - Império Ricardense
9º - Mocidade Unida da Cidade de Deus
10º - Império da Resistência
11º - Raça Rubro Negra
12º - Mocidade de Inhaúma
13º - Unidos de Manguinhos
14º - Renascer de Nova Iguaçu
*A Delírios da Zona Oeste não desfilou