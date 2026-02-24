Casa de Malandro é campeã do Grupo de Avaliação - Reprodução / Instagram

Casa de Malandro é campeã do Grupo de AvaliaçãoReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 16:24

Rio - A escola de samba Casa de Malandro, fundada há apenas 10 meses no Engenho Novo, na Zona Norte, é a campeã de 2026 do Grupo de Avaliação, que corresponde à quinta divisão do Carnaval carioca. O título, conquistado com o enredo "Quem bebe marafo não pega feitiço" foi celebrado após a apuração das notas em Irajá, também na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (24). A escola conquistou 179,5 pontos.



Com a vitória sobre 13 concorrentes, a recém-criada agremiação vai disputar a Série Bronze em 2027, cujos desfiles ocorrem na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte, assim como o Grupo de Avaliação.



Quem também subiu de divisão foi a Difícil é o Nome, que ficou com a segunda colocação. A escola de Pilares faturou 179,3 pontos com o enredo “Lendária Criação Karajás”.

Veja a classificação final

1º - Casa de Malandro

2º - Difícil é o Nome

3º - Acadêmicos de Madureira

4º - Arame de Ricardo

5º - Coroado de Jacarepaguá

6º - Gato de Bonsucesso

7º - Pedra Branca

8º - Império Ricardense

9º - Mocidade Unida da Cidade de Deus

10º - Império da Resistência

11º - Raça Rubro Negra

12º - Mocidade de Inhaúma

13º - Unidos de Manguinhos

14º - Renascer de Nova Iguaçu

*A Delírios da Zona Oeste não desfilou