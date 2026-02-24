Marlon e Squel gabaritaram o quesito no último desfileCarlos Elias / Arquivo O Dia

Rio - A Portela anunciou, nesta terça-feira (24), a renovação do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Marlon Lamar e Squel Jorgea. Marlon caminha para o nono desfile com a escola. Já Squel chegou em 2024.

De acordo com publicação da diretoria nas redes sociais, a decisão pela manutenção foi confirmada após o casal gabaritar novamente o quesito. 
Depois de anunciar a contratação do carnavalesco Paulo Barros para o lugar de André Rodrigues, nesta segunda-feira (23), a Portela, agora, corre para definir os novos responsáveis pela Harmonia, direção de Carnaval e comissão de frente.