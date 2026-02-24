Marlon e Squel gabaritaram o quesito no último desfileCarlos Elias / Arquivo O Dia
De acordo com publicação da diretoria nas redes sociais, a decisão pela manutenção foi confirmada após o casal gabaritar novamente o quesito.
Portela renova com casal de mestre-sala e porta-bandeira
Marlon Lamar e Squel Jorgea seguem com a escola para 2027
