Marlon e Squel gabaritaram o quesito no último desfileCarlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 24/02/2026 12:59 | Atualizado 24/02/2026 13:01

Rio - A Portela anunciou, nesta terça-feira (24), a renovação do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Marlon Lamar e Squel Jorgea. Marlon caminha para o nono desfile com a escola. Já Squel chegou em 2024.



De acordo com publicação da diretoria nas redes sociais, a decisão pela manutenção foi confirmada após o casal gabaritar novamente o quesito.