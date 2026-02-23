Após 10 anos, Paulo Barros retorna como carnavalesco da Portela - Divulgação / Portela

Após 10 anos, Paulo Barros retorna como carnavalesco da PortelaDivulgação / Portela

Publicado 23/02/2026 12:56

Rio - Após quase dez anos do histórico campeonato de 2017, Paulo Barros está de volta à Portela. O carnavalesco foi anunciado, nesta segunda-feira (23), pela diretoria da maior campeã do Carnaval. O reencontro marca um novo capítulo na trajetória da Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira, que ficou em 10º lugar. Ele assume a vaga aberta com a saída de André Rodrigues.

Paulo chegou à Portela em 2016 para desenvolver o enredo "No voo da águia, uma viagem sem fim...", conquistando o terceiro lugar. No ano seguinte, assinou "Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar...”, que quebrou o jejum de 33 anos da escola sem campeonato O Dia s no Grupo Especial.

”Dez anos se passaram e é um sentimento único. Estou muito feliz por estar de volta. Eu e toda a minha equipe vamos trabalhar unidos, com dedicação e garra, para conduzir a Portela a um novo ciclo de sucesso, declarou o carnavalesco.

fotogaleria

O presidente Junior Escafura celebrou a volta do artista. "O Paulo é um profissional que conhece a grandeza da nossa comunidade, já contribuiu de forma decisiva para a nossa história e reúne experiência e capacidade de liderança para conduzir este novo ciclo com responsabilidade e dedicação, e é disso que a Portela precisa agora”, afirmou. O presidente Junior Escafura celebrou a volta do artista. "O Paulo é um profissional que conhece a grandeza da nossa comunidade, já contribuiu de forma decisiva para a nossa história e reúne experiência e capacidade de liderança para conduzir este novo ciclo com responsabilidade e dedicação, e é disso que a Portela precisa agora”, afirmou.

Com a carreira iniciada na Vizinha Faladeira, Paulo Barros construiu um percurso marcado por inovação. Ganhou projeção nacional à frente da Unidos da Tijuca, onde despontou em 2004.

Ainda como carnavalesco da escola do Borel, conquistou três títulos (2010, 2012 e 2014), consolidando seu nome entre os grandes carnavalescos da Sapucaí.

Paulo teve passagens, ainda, por agremiações como Paraíso do Tuiuti, Viradouro, Mocidade, Unidos de Vila Isabel e Estácio de Sá. No último desfile, ele não atuou por nenhuma agremiação.

A Portela agora corre para definir os novos responsáveis pela Harmonia, direção de Carnaval e comissão de frente.