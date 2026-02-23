Juan Brigs e Lissandra Oliveira são os novos intérpretes da UPM - Divulgação

Juan Brigs e Lissandra Oliveira são os novos intérpretes da UPMDivulgação

Publicado 23/02/2026 08:10

Rio - A Unidos de Padre Miguel anunciou Juan Brigs e Lissandra Oliveira como os novos intérpretes oficiais para a disputa da Série Ouro do Carnaval 2027 durante uma festa realizada na quadra da escola, na Vila Vintém, Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (22).

Com trajetórias consolidadas no Carnaval, a dupla acumula passagens por diferentes escolas e chega ao posto com experiência e forte presença de palco.

Na Unidos de Padre Miguel, ambos já integravam o carro de som e vivenciavam de perto a rotina da agremiação. Agora, assumem oficialmente o microfone principal do Boi Vermelho para o desfile de 2027, na Marquês de Sapucaí.