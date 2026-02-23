Rio - A Unidos de Padre Miguel anunciou Juan Brigs e Lissandra Oliveira como os novos intérpretes oficiais para a disputa da Série Ouro do Carnaval 2027 durante uma festa realizada na quadra da escola, na Vila Vintém, Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (22).
Com trajetórias consolidadas no Carnaval, a dupla acumula passagens por diferentes escolas e chega ao posto com experiência e forte presença de palco.
Na Unidos de Padre Miguel, ambos já integravam o carro de som e vivenciavam de perto a rotina da agremiação. Agora, assumem oficialmente o microfone principal do Boi Vermelho para o desfile de 2027, na Marquês de Sapucaí.
Juan e Lissandra substituem Bruno Ribas, que foi a voz oficial da escola nos últimos quatro carnavais. A saída do intérprete havia sido anunciada na última sexta-feira (20), por meio das redes sociais.
O artista comandou o carro de som no desfile que garantiu à agremiação o terceiro lugar na Série Ouro 2026, com o enredo "Kunhã-Eté: o sopro sagrado de Jurema". A apresentação contou a história de Clara Camarão, indígena potiguara símbolo de coragem e resistência na luta contra a invasão holandesa no século XVII.
