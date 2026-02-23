Zé Paulo Sierra - Divulgação

Zé Paulo SierraDivulgação

Publicado 23/02/2026 12:49

Rio - A União de Maricá, campeã da Série Ouro, anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), a renovação com o intérprete Zé Paulo Sierra para o Carnaval de 2027. O cantor, que também defendeu a Portela no último desfile, pediu desligamento da Azul e Branco no domingo (22).



"Quando cheguei aqui há quase um ano, disse que o projeto me chamava a atenção por ser algo estruturado e que seria a médio e longo prazo. A União de Maricá me motiva porque é uma escola que pensa grande e, acima de tudo, nos dá estrutura para trabalhar. Vivemos um Carnaval 2026 lindo e, com certeza, 2027 será ainda melhor no Grupo Especial", disse Zé Paulo.



Presidente da agremiação, Matheus Santos também ressaltou a importância da continuidade do intérprete neste novo momento da escola.

"Quando pensamos no Zé Paulo após o desfile de 2025, buscamos uma pessoa que pudesse criar uma relação próxima com a nossa comunidade e que fosse referência. Felizmente, ao longo desse tempo, ele conseguiu fazer isso e estamos muito satisfeitos com todo o trabalho realizado. A continuidade é natural porque foi provado que deu certo", afirmou.

A Maricá apresentou na Sapucaí o enredo “Berenguendéns e Balangandãs”, sobre a história da joalheria preta no Brasil, exaltando ancestralidade e a força das mulheres.



