Igor Vianna - Reprodução do Instagram

Igor ViannaReprodução do Instagram

Publicado 24/02/2026 08:01

Rio - O intérprete Igor Vianna desabafou sobre sua saída da Mocidade Independente de Padre Miguel em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (23). O cantor falou sobre os aprendizados e realizações do último ano, se despediu da agremiação e confessou que estava triste.

"O que eu preciso dizer, é que foi o ano mais fod* dentro do que eu escolhi para a minha vida. Cantei com alma, com sentimento e com coração, eu aprendi a ver o que não via antes e saí da Sapucaí realizado, vivi o meu momento como poderia e aproveitei tudo o que eu poderia aproveitar", escreveu.

"Estou mais longe hoje, do que no dia a dia de quem eu amo e só eu sei como precisava do abraço neste momento. Mas seguimos, posso dizer que vivi o meu grande sonho e agora eu estou pronto para seguir de cabeça erguida, não serei hipócrita... Sim, estou chorando pra caralh*, mas é fim e acabou a história por aqui! Muito obrigado por 2026", concluiu.

Através dos comentários, Igor recebeu várias mensagens de apoio. "Você é gigante, cantou com alma e coração", afirmou um internauta. "Obrigada por tudo, Igor querido! Sua fã aqui continuarei torcendo e acompanhando sempre seu trabalho incrível", disse outro. "Você foi Brabo Igor, representou muito bem nossa Escola, é triste sim, mas você fez com muito amor e dignidade, muitos independentes tiveram o prazer de conhecer melhor e ver como vc é um cara incrível, fique tranquilo, coisas boas virão! Obrigado", destacou uma terceira pessoa.

Veja: