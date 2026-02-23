Casal esteve na quadra da escola nesta segunda (23) Wagner Rodrigues/Divulgação Imperatriz
O novo casal já esteve na quadra nesta segunda (23) para dar início aos trabalhos. Segundo a nova porta-bandeira, o sentimento é de "frio na barriga" diante da responsabilidade de herdar um pavilhão que já foi defendido por lendas como Chiquinho e Maria Helena.
"É um misto de sentimentos: o frio na barriga diante de um novo desafio, a felicidade por ter a oportunidade de conhecer por dentro a Nação Leopoldinense, uma comunidade que sempre admirei, e a certeza de que seremos muito felizes juntos", afirmou Bruna, ex-Mocidade.
Matheus Miranda, ex-Unidos da Tijuca, também reforçou o carinho pela agremiação e a honra de "reescrever sua história" em Ramos: "É um momento muito emocionante na minha vida! Chegar na Imperatriz Leopoldinense, essa escola gigante, tão rica de tradição e história, que particularmente sempre tive um carinho muito grande."
